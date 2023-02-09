Рекламодателям

В отношении вице-мэра Слюдянского района Иркутской области возбудили дело о получении взятки

  • 09/02/2023, 17:23
получение взятки
Взятка предназначалась за беспрепятственный прием выполненных работ по контрактам.

Второе уголовное дело возбуждено в отношении вице-мэра Слюдянского района Иркутской области. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки от подрядчиков по капитальному ремонту школ. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

— Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении первого заместителя мэра муниципального образования «Слюдянский район». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере с вымогательством взятки). В 2022 году чиновник потребовал от представителя иной подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений Слюдянского района, денежные средства в размере 1,5 млн рублей. Взятка предназначалась за беспрепятственный прием выполненных работ по контрактам. В дальнейшем он лично получил часть взятки в размере 250 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году администрация района заключила со строительной компанией муниципальный контракт стоимостью около 980 млн рублей на строительство школы на 725 мест в Слюдянке. Вице-мэр принял у подрядчика часть работ, которые фактически не были выполнены. Зная это, он подписал необходимые документы, на основании которых подрядчику перечислили около 53 млн рублей.

Ранее в отношении чиновника было возбуждено дело о превышении должностных полномочий.

 

Ранее редакция сообщала о том, что инвестпроект из Приангарья получил статус приоритетного на федеральном уровне.

Фото с сайта Следственного комитета по Иркутской области 

206

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Иркутская область

Теги : уголовное дело Получение взятки капремонт школ


Спецоперация на Украине

Мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду
9/02/23 17:26
Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
Андрей Травников заявил о полной поддержке семей участников спецоперации со стороны властей региона
31/01/23 14:52
общественный транспорт-1

Новосибирцы предпочитают муниципальный общественный транспорт частному

Однако улучшения качества работы не видят ни в том, ни в другом.
Читать статью >>
лизинг спецтехники

Новосибирск приобретёт в лизинг несколько десятков единиц уборочной техники

Ранее в мэрии называли более скромное количество покупок, прокуратура настаивала на более масштабных закупках.
Читать статью >>
взрыв газа в Новосибирске

Андрей Травников: «после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно»

Жители пострадавшего от взрыва газа дома на Линейной будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области.
Читать статью >>
мораторий как поддержка бизнеса

Новосибирский бизнес просит продлить мораторий

Предприниматели заявляют, что экономическая ситуация не позволяет им исполнять все требования муниципалитета без привлечения кредитных ресурсов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер

Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

HR-эксперт — о ключевых трендах рынка труда, а также лайфхаках в решении задач, которые стоят перед кадровиками новосибирских компаний.
Все материалы
Лента новостей

Мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду

09/02/2023, 17:26

Минобороны построит в Иркутской области Суворовское военное училище

09/02/2023, 17:19

С 1 сентября банки будут принимать полисы страховых компаний по новым правилам

09/02/2023, 16:50

Новосибирцы предпочитают муниципальный общественный транспорт частному

09/02/2023, 16:47
Популярное

В России полностью запретят видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатре

09/02/2023, 13:18

Турция заморозила поставки товаров в РФ из-за последствий землетрясения

08/02/2023, 10:01

В России официально признан новый вид спорта

07/02/2023, 12:16
Новости компаний

Банк «Левобережный» начал открывать счета для бизнеса дистанционно

09/02/2023, 17:16

В 2023 году «Ростелеком» обеспечит мобильной связью и интернетом 40 поселков Новосибирской области

09/02/2023, 14:42

Участниками проекта «Азбука интернета» в 2022 году стали свыше 48 тысяч пенсионеров

08/02/2023, 18:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска