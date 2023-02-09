В отношении вице-мэра Слюдянского района Иркутской области возбудили дело о получении взятки

Второе уголовное дело возбуждено в отношении вице-мэра Слюдянского района Иркутской области. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки от подрядчиков по капитальному ремонту школ. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

— Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении первого заместителя мэра муниципального образования «Слюдянский район». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере с вымогательством взятки). В 2022 году чиновник потребовал от представителя иной подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений Слюдянского района, денежные средства в размере 1,5 млн рублей. Взятка предназначалась за беспрепятственный прием выполненных работ по контрактам. В дальнейшем он лично получил часть взятки в размере 250 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году администрация района заключила со строительной компанией муниципальный контракт стоимостью около 980 млн рублей на строительство школы на 725 мест в Слюдянке. Вице-мэр принял у подрядчика часть работ, которые фактически не были выполнены. Зная это, он подписал необходимые документы, на основании которых подрядчику перечислили около 53 млн рублей.

Ранее в отношении чиновника было возбуждено дело о превышении должностных полномочий.

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