Инвестпроект из Приангарья получил статус приоритетного на федеральном уровне

Проект модернизации лесоперерабатывающих производств компании «Ангара-Тимберлайн» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Приказ об этом издало Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

— Благодаря реализации инвестпроекта в период до 2027 года объем производства пиломатериалов будет увеличен до 145 тыс. кубометров, балансовой древесины — до 45,4 тыс. кубометров. На модернизацию производства инвестор направит 2,2 млрд рублей. В результате запланировано дополнительно создать 52 рабочих места. Для реализации проекта компании будут предоставлены лесные участки в Жигаловском лесничестве общей площадью 214,4 тыс. гектаров, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

Процедуру согласования на федеральном уровне сейчас проходит еще один инвестпроект компании из Приангарья. Кроме того, к реализации планируются шесть инвестиционных проектов, находящихся в разной степени проработки. Ведется разработка концепций, а также согласование и местоположение лесных ресурсов, необходимых для реализации каждого. Все инвестиционные проекты будут обеспечены необходимыми лесными ресурсами.

В настоящее время в перечень инвестпроектов Минпромторгом России включено восемь проектов, реализуемых на территории Иркутской области. Общий объем планируемых инвестиций — 117,6 млрд рублей. Фактически в создание и переоборудование лесоперерабатывающих производств уже вложено 119,8 млрд рублей.

Создано 1,9 тысячи новых рабочих мест при плане — более трех тысяч. Под реализацию приоритетных инвестиционных проектов предусмотрены лесные участки с возможным ежегодным объемом заготовки древесины 16,2 миллионов кубометров.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников выступил перед президентом РФ с предложениями по развитию наукоградов.