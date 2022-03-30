В парке «У моря Обского» будут проводить зимние фестивали

Концепция парка «У моря Обского» претерпевает радикальные изменения. В частности, из обычного парка здесь предполагается сделать фестивальный — с упором на зимний период.

— Мы хотим формировать из него не просто парк летнего нахождения, а сделать фестивальный парк, причем с концепцией зимнего участия, — рассказывает начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева. — У нас не так много парков, где можно интересно провести насыщенную зимнюю жизнь. Летом мы знаем, что делать в парках, а зимой они становятся только прогулочной территорией. Если у вас есть какие-то интересные идеи и предложения, мы будем максимально заинтересованы в ваших ожиданиях от нашей территории.

Более подробных деталей концепции перевода данной территории в зимний режим в городском руководстве пока не раскрывают.

— Парк — это не просто территория, а сосредоточение большого количества интересов как бизнеса, так и горожан, — говорит Соловьева. — Мы должны сделать нахождение в парке максимально комфортным. От этого зависит продвижение бизнеса и тех сервисов, что мы будем готовы предложить. Есть парки, которые жителям комфортно посещать с детьми, есть те, где люди, наоборот, могут отдохнуть. Поэтому мы понимаем, что нужно сделать зонирование и концептуальную основу каждой территории. Когда, к примеру, появляется спортивный парк, мы понимаем те ожидания от бизнеса, которые мы готовы предложить, и жителей, которые на эту территорию приходят.

По мнению начальника управления, такой подход необходимо применить и к остальным популярным у горожан зеленым пространствам, поскольку до недавнего времени территории практически не отличались друг от друга, у каждой из них не было, образно говоря, собственного лица. Теперь новая концепция парковых территорий, разработка которой входит в финальную стадию, должна учесть индивидуальность каждой из них.

Как информирует сообщество парка «У моря Обского» в соцсети «ВКонтакте», территория парка в настоящий момент — это пространство для активного или спокойного отдыха на свежем воздухе на берегу Обского водохранилища. Здесь посетителям предлагаются аттракционы, летнее кафе, прокат лыж и коньков, каток, насыщенная программа мероприятий и внимание к людям.