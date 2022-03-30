ВТБ продал первую тонну золотых слитков

С момента старта продаж золотых слитков ВТБ получил более 200 заявок от клиентов. Чаще всего клиенты приобретают слитки весом 1 кг. Средний вес сделки – 5 кг.

«Исторически золото всегда было защитным инструментом, показывающим свои лучшие качества на горизонте 3-5 лет. В ситуации с большой долей неопределенности этот актив позволит диверсифицировать портфель, зафиксировать свои сбережения и сохранить капитал для будущих поколений. Приобретать золотые слитки с ВТБ сейчас удобно, быстро и выгодно, поскольку стоимость формируется на базе рыночной котировки с минимальным спредом», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО), руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии».

Минимальный объем для приобретения золотых слитков в ВТБ составляет 1 кг, максимальный – 26,6 кг. Мерные слитки золота высшей 999 пробы, произведенные российскими аффинажными заводами, можно приобрести по индивидуальному заказу.

Расплатиться за драгоценный металл можно как рублями, так и в иностранной валюте, в рамках нового закона № 55-ФЗ, подписанного Президентом РФ 14 марта 2022 г.

В ВТБ ожидают, что спрос на золото будет расти и далее на фоне отмены с 1 марта НДС 20% на покупку драгоценных металлов физическими лицами.

В рамках продажи будут выпущены все необходимые сертифицирующие документы, получение самих слитков доступно в хранилище банка. Клиенты могут забрать физическое золото или оставить его в банке на ответственном хранении – услуга предоставляется бесплатно на три месяца.