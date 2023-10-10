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В Пекине откроется представительство вузов Новосибирской области

  • 10/10/2023, 18:50
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В Пекине откроется представительство вузов Новосибирской области
В его создании участвуют все ведущие вузы Новосибирска, которые занимаются международной деятельностью.

В Пекине будет открыто представительство вузов Новосибирской области. Соглашение об этом подписано сегодня, 10 октября, на площадке НГАСУ, сообщили в Новосибирском государственном университете. Партнером по данному проекту является китайская образовательная корпорация Миньян (Beijing Mingyang Weilai Education Technology Co.).

— Мы ежегодно отправляем в российские вузы почти 2000 китайских студентов, на текущий момент заключили договоры о партнерстве с 60 университетами по всей стране, также работаем по реализации совместных российско-китайских образовательных программ. Мы видим большой интерес с обеих сторон по развитию такого сотрудничества, поэтому поддержали инициативу по открытию представительства ассоциации вузов Новосибирска в Пекине, — прокомментировал основатель корпорации образования Минян Чжан Жуй.

Начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак отметил, что впервые в Поднебесной будет создано представительство вузов сразу целого региона. Данный проект позволит усилить имидж новосибирских учебных заведений в Китае, привлекать иностранных студентов, искать надёжных китайских партнёров для выстраивания долгосрочного сотрудничества в сфере науки, образования и культуры, а также развивать новые форматы и механизмы взаимодействия университетов двух стран. Он добавил, что  для реализации проекта, сформирован паспорт региональной программы «Развитие экспорта образования Новосибирской области до 2030», который был представлен на форуме «Технопром» в августе 2023 года.

— Представленный комплекс мероприятий позволит системно продвигать высшую школу Новосибирска за рубежом, охватывает все форматы развития экспорта образования. Одновременно мы прорабатываем и другие механизмы и форматы межвузовского сотрудничества, — отметил представитель НГУ.

Евгений Сагайдак подчеркнул, что в создании представительства в Пекине участвуют все ведущие вузы Новосибирска, которые занимаются международной деятельностью. Предполагается, что к проекту в будущем подключатся представители средних специальных учебных заведений региона.

—Представительство университетов Новосибирской области в Пекине будет точкой входа для китайских партнёров, желающих найти партнеров в Новосибирской области, и для региональных образовательных организаций, ищущих партнеров в Китае, — уверен он.

Напомним, в августе 2023 года проректор по учебной работе Новосибирского государственного технического университета Сергей Чернов рассказывал о планах университета подключиться с 1 сентября 2024 года к сетевым образовательным программам с КНР.

— Студенты будут одновременно поступать в НГТУ НЭТИ и китайский университет. Два года будет идти совместная подготовка студентов в Новосибирске, два года — в Китае, — сообщил тогда он.

Предполагается, что в Российско-Китайском институте, который разместится в Уси (Город-триллионник в Китае. — Ред.), будут вести подготовку студентов по трем направлениям совместного бакалавриата: «Программная инженерия», «Сетевые информационные технологии», «Информатика и вычислительная техника».  После окончания бакалавриата выпускники получат два диплома: российского и китайского образца. По желанию выпускник сможет продолжить обучение и поступить в НГТУ НЭТИ на основные образовательные программы магистратуры и аспирантуры.

Ранее редакция сообщала, что сибирские регионы в этом году не дождались туристов из Китая.

Фото предоставлено пресс-службой НГУ

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Рубрики : Образование

Регионы: Новосибирская область Китай

Теги : представительство вузов образование НГУ КНР


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