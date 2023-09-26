Рекламодателям

Сибирские регионы в этом году не дождались туристов из Китая

  • 26/09/2023, 18:25
Автор:
Сибирские регионы в этом году не дождались туристов из Китая
Тем не менее цены на отдых выросли на 10-15% — в основном за счет туристов из центральных регионов России и стран СНГ.

Республика Алтай: спрос на кратковременные туры

Трендом туристического рынка Горного Алтая в этом году стал спрос на кратковременные туры — от 1 до 3 дней. Об этом на пресс-конференции рассказал министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев. По его словам, большим спросом у гостей региона в этом году пользовались авторские туры, а также экотропы.

Новосибирск вошел в топ-10 городов по стоимости поездки выходного дня

Новосибирск вошел в топ-10 городов по стоимости поездки выходного дня

За 8 месяцев регион посетили около 1,8 млн человек, по итогам года ожидаются 2,6 млн гостей (+3-5% к 2022 году).

— В этом году к нам приезжали бизнес-миссии из Китая, Индии. Планируем в 2024 году активно работать в этом направлении. Уже есть договоренности по информационным турам, — пояснил министр.

Интегрированный рост цен 2023 году в местах размещения республики составил 10-15%.

Кстати, по словам Сарбашева, в этом году регион столкнулся с проблемой: туристы на высокопроходимой технике заезжали в труднодоступные дестинации. На уровне региона сейчас разрабатываются нормативно-правовые акты, чтобы обязать туристов соблюдать маршруты, а также ГОСТы и стандарты в части безопасности.

В 2024 году регион ожидает около 16 млрд рублей частных инвестиций в развитие инфраструктуры приема гостей. Кроме того, в республике обсуждается возможность введения курортного сбора.

— Тема горячая, обсуждается давно. К нам поступают много обращений от муниципалитетов, и все поддерживают это предложение. С нашей точки зрения, рост турпотока оказывает антропогенную нагрузку на природу, инфраструктуру. Введение курортного сбора позволит направить средства на проектирование новой инфраструктуры. Будем участвовать в эксперименте, готовим нормативную базу на уровне субъекта, — сообщил Эрчим Сарбашев.

Алтайский край: в тренде оздоровительный туризм

В структуре спроса в туриндустрии Алтайского края все больший вес занимает оздоровительный отдых. Здравницы региона разрабатывают новые программы для гостей, нацеленные на общее оздоровление, ментальную перезагрузку. Кроме того, инвесторы возводят новые комплексы. Самые большие обороты в этом году в крае набрала программа развития глэмпингов — под нее регион получил из федерального бюджета 2,1 млрд рублей. Регион стал участником проекта по развитию школьного туризма: ученики 5-9 классов получили возможность бесплатно, за счет сертификатов, совершить поездки по региону.

Новосибирская область получит 370 млн на модульные отели

Новосибирская область получит 370 млн на модульные отели

Алтайский край за 8 месяцев 2023 года посетили 1,7 млн человек (+6%) к аналогичному периоду 2022 года. К концу года в регионе ждут около 2,3 млн туристов (+5%).

— На миграционный учет в регионе поставлена 21 тысяча человек, из них не более 10% прибыли как туристы. Для сравнения: в 2019-м в край приехали 62,5 тысячи иностранцев. Цены на отдых в сегменте 3 звезд в крае выросли на 2%, в сегменте 4-5 звезд — до 10%, в санаториях — более 10%, — рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

По его словам, на развитие туристкой инфраструктуры в течение ближайших 5 лет регион планирует получить 17 млрд рублей и построить средства размещения на 1060 номеров, что даст краю 200 тысяч новых турпоездок в год. В 2024 году на площадки в Белокурихе с двумя проектами гостиничных комплексов планирует выйти компания Azimut. К созданию нескольких горнолыжных комплексов намерен приступить якорный арендатор ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» — ООО «Новые вершины». В целом в регионе сейчас заключено 41 соглашение на реализацию проектов в сфере туризма на общую сумму более 50 млрд рублей с запуском проектов до 2028 года.

В прошлом году курортный сбор принес региону 55 млн рублей, в этом году за январь-август — 33 млн рублей.

Иркутская область: в ожидании гостей из Китая

В 2023 году регион сосредоточился на развитии событийного, круизного, а также гастрономического и экологического туризма. Для продвижения круизного туризма область добивается федерального финансирования на обновление причальной инфраструктуры.

Турпоток 2023 года в Иркутской области сопоставим с результатами 2022-го. По итогам 7 месяцев в регион приехали около 1,1 млн гостей — чуть меньше, чем годом ранее.

— Самый ключевой фактор, который развеял наши ожидания: затянулась программа по открытию безвизового соглашения с КНР. Мы ожидали, что это произойдет раньше, а не под конец лета, — комментирует заместитель руководителя агентства по туризму Иркутской области Роман Пичугин. — За 7 месяцев 2023 года, по оперативным данным, регион посетили 6,8 тысячи иностранных туристов (в основном из СНГ) и единичные группы из Китая. В допандемийные времена в сезон приезжали около 500 тысяч иностранных гостей, в основном из КНР, а также из Европы. Ждем всплеска безвизовых групп в зимний период, а также летом 2024 года.

По итогам года в регионе ожидают минимум 1,7 млн гостей, при плане 1,8 млн.

— У китайских туристов большой спрос на качественную оздоровительную инфраструктуру, поэтому мы существенное внимание уделяем развитию этого направления. Кроме того, у нас выросло количество гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Уфы, — перечисляет Пичугин.

Стоимость отдыха в местах размещения в области в 2023 году выросла на 10-15%. Эта динамика была рассчитана на зарубежных туристов, но оказалась приемлема для гостей из центральных регионов России.

В Новосибирске планируют развивать яхтенный туризм и парусный спорт

В Новосибирске планируют развивать яхтенный туризм и парусный спорт

В планах на 2024 год — развитие кластера «Байкальская слобода» в селе Тальцы, где планируется создать круглогодичный курорт мирового уровня с яхтеннными маринами. Ожидается, что в кластер зайдут 27 инвесторов, с 5-6 из них уже идет работа по проектам.

Кроме того, в регионе будет развиваться сеть глэмпингов. Под эти цели область получила 622 млн рублей господдержки, завершаются работы по ОЭЗ «Ворота Байкала», а также проекту ВЭБ.РФ — «Байкал центр», где планируется создать молодежный кампус. В 2024 году по Байкалу намерены запустить скоростные катамараны в рамках развития круизного туризма.

Иркутская область курортный сбор пока вводить не собирается.

Ранее редакция рассказывала о трендах развития туризма в Новосибирской области. 

Фото Валерия Балимова

617

Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : Туризм в Сибири отдых на Байкале отдых на Алтае


Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Участники спецоперации будут получать полную компенсацию военной пенсии
12/09/23 9:35
Мобилизованный Егор Мякин из Бердска погиб в зоне СВО
11/09/23 16:21
Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51

Разработки ученых НГУ могут быть использованы для создания вакцины от аденовируса

Молодые ученые НГУ представили исследование на Международном форуме биотехнологий OpenBio.
Читать далее >>

Рост ключевой ставки повышает спрос на жилье в новостройках Новосибирска

Результаты и тренды регионального рынка ипотеки оценили банкиры.
Читать далее >>

Мальчику с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 224 946 рублей.
Читать далее >>

У дорожных подрядчиков сложности с асфальтобетонной смесью в Новосибирске

У заводов заканчивается производственный сезон.
Читать далее >>

ЖК «Салют» — достижение новых высот

Видовые квартиры комфорт-класса, подземный паркинг, авторское благоустройство и близость метро — все это в новом жилом комплексе на улице Титова в Новосибирске.
Читать далее >>

День Оби предложили учредить новосибирские общественники

Чтобы совместно с другими регионами, через которые протекает река, добиваться реализации программы ее комплексного развития.
Читать далее >>

Сокращаются запасы топлива на нефтебазах аграриев Новосибирской области

В Минсельхозе региона заверяют, что простоя сельхозтехники из-за отсутствия ГСМ в регионе не допущено.
Читать далее >>

С сегодняшнего дня к отоплению начали подключать жилые дома Новосибирска

121 дом в городе подключен к теплу досрочно – по заявкам жителей.
Читать далее >>

Стало известно кто будет одобрять архитектурно-градостроительный облик Новосибирска

В мэрии создана комиссия, которая будет согласовывать облик объектов капитального строительства на магистральных улицах города.
Читать далее >>

Погектарную поддержку аграриев передать нефтяникам предложил новосибирский депутат

Топливные компании взамен должны гарантировать поставки горючки сельхозпроизводителям по сниженной цене.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Антон Рехтин: Нужно не строить квадратные метры, чтобы зарабатывать деньги, а создавать комфортную среду для проживания

Антон Рехтин: Нужно не строить квадратные метры, чтобы зарабатывать деньги, а создавать комфортную среду для проживания

Это повышает ценность предложения застройщика в глазах покупателей.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Алису в стране чудес наказали за наркотики в Новосибирске
26/09/23 22:02
Общество Право&Порядок
В деле о продаже ребенка в Новосибирске появились шокирующие подробности
26/09/23 20:35
Общество
СК Новосибирска возбудил уголовное дело из-за продажи ребенка в интернете
26/09/23 19:59
Общество Право&Порядок
Мировая премьера биомузыки пройдет на форуме OpenBio в Новосибирске
26/09/23 19:22
Культура Наука Технологии
В Новосибирской области на санавиацию потратят 95,7 млн рублей
26/09/23 19:12
Медицина
Катю из Октябрьского района предупреждают об отношениях с Вовкой в Новосибирске
26/09/23 18:27
Общество
Сибирские регионы в этом году не дождались туристов из Китая
26/09/23 18:25
Бизнес Туризм
Отреставрировать здание управления «Запсибзолота» планируют в Новосибирске
26/09/23 18:01
Город Культура
Разработки ученых НГУ могут быть использованы для создания вакцины от аденовируса
26/09/23 17:54
Наука
«Он плакал 4 ночи и 3 дня»: грибники нашли в лесу под Новосибирском брошенного щенка
26/09/23 17:51
Общество
Футболистов задержали за попытку украсть допинг из магазина в Новосибирске
26/09/23 17:39
Право&Порядок
Стала известна предполагаемая стоимость часов депутатов и чиновника в Новосибирске
26/09/23 17:07
Общество
В Новосибирской области в октябре меняется расписание электричек
26/09/23 15:46
Транспорт
Заблудившийся пастух из Новосибирской области провел девять дней в тайге
26/09/23 15:37
Происшествия
Ольгу Бузову выгнали из НГУ после громкого смеха
26/09/23 15:33
Общество
Родители детей с инвалидностью могут «копить» дополнительные выходные
26/09/23 14:12
Общество
Рост ключевой ставки повышает спрос на жилье в новостройках Новосибирска
26/09/23 13:53
Недвижимость Рынки Финансы
Вакцина от оспы, разработанная в Новосибирске, прошла все клинические испытания
26/09/23 13:47
Наука
Болельщик ХК «Сибирь» пришел на матч пьяным и получил штраф
26/09/23 13:37
Право&Порядок
Аграрии планируют убрать зерновых на четверть выше потребностей региона
26/09/23 13:07
Агропром Власть
Популярное
Отечественные производители растительных масел предупредили о росте цен
26/09/23 10:19
Мошенники предлагают застраховать или отремонтировать смартфон клиента
25/09/23 14:48
Право&Порядок
Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%
25/09/23 12:47
Врач сообщил о противовоспалительных свойствах вина и пива
25/09/23 9:59
В Госдуме назвали дату индексации пенсий
22/09/23 11:50
«Берите с собой крестики»: новосибирский психолог рассказала, как бороться с аэрофобией
21/09/23 18:23
Новости компаний
Россияне оформили 1 трлн рублей автокредитов с начала года
26/09/23 17:21
С начала года АО «РЭС» подключило к электросетям около 1500 объектов и более 25 многоквартирных домов
26/09/23 14:17
Прошли первые питчи проектов Первого межбанковского финтех-акселератора АРБ
26/09/23 10:24
Сотрудники Сибирского Сбербанка рассказали о программах корпоративного волонтерства
25/09/23 15:47
В сентябре сибиряки в полтора раза увеличили спрос на ипотеку
25/09/23 12:14
Алексей Томилов: «Люди, проходя через нацпроект, становятся более вовлеченными»
22/09/23 15:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска