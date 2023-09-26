Сибирские регионы в этом году не дождались туристов из Китая

Республика Алтай: спрос на кратковременные туры

Трендом туристического рынка Горного Алтая в этом году стал спрос на кратковременные туры — от 1 до 3 дней. Об этом на пресс-конференции рассказал министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев. По его словам, большим спросом у гостей региона в этом году пользовались авторские туры, а также экотропы.

— В этом году к нам приезжали бизнес-миссии из Китая, Индии. Планируем в 2024 году активно работать в этом направлении. Уже есть договоренности по информационным турам, — пояснил министр.

За 8 месяцев регион посетили около 1,8 млн человек, по итогам года ожидаются 2,6 млн гостей (+3-5% к 2022 году).

Интегрированный рост цен 2023 году в местах размещения республики составил 10-15%.

Кстати, по словам Сарбашева, в этом году регион столкнулся с проблемой: туристы на высокопроходимой технике заезжали в труднодоступные дестинации. На уровне региона сейчас разрабатываются нормативно-правовые акты, чтобы обязать туристов соблюдать маршруты, а также ГОСТы и стандарты в части безопасности.

В 2024 году регион ожидает около 16 млрд рублей частных инвестиций в развитие инфраструктуры приема гостей. Кроме того, в республике обсуждается возможность введения курортного сбора.

— Тема горячая, обсуждается давно. К нам поступают много обращений от муниципалитетов, и все поддерживают это предложение. С нашей точки зрения, рост турпотока оказывает антропогенную нагрузку на природу, инфраструктуру. Введение курортного сбора позволит направить средства на проектирование новой инфраструктуры. Будем участвовать в эксперименте, готовим нормативную базу на уровне субъекта, — сообщил Эрчим Сарбашев.

Алтайский край: в тренде — оздоровительный туризм

В структуре спроса в туриндустрии Алтайского края все больший вес занимает оздоровительный отдых. Здравницы региона разрабатывают новые программы для гостей, нацеленные на общее оздоровление, ментальную перезагрузку. Кроме того, инвесторы возводят новые комплексы. Самые большие обороты в этом году в крае набрала программа развития глэмпингов — под нее регион получил из федерального бюджета 2,1 млрд рублей. Регион стал участником проекта по развитию школьного туризма: ученики 5-9 классов получили возможность бесплатно, за счет сертификатов, совершить поездки по региону.

— На миграционный учет в регионе поставлена 21 тысяча человек, из них не более 10% прибыли как туристы. Для сравнения: в 2019-м в край приехали 62,5 тысячи иностранцев. Цены на отдых в сегменте 3 звезд в крае выросли на 2%, в сегменте 4-5 звезд — до 10%, в санаториях — более 10%, — рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Алтайский край за 8 месяцев 2023 года посетили 1,7 млн человек (+6%) к аналогичному периоду 2022 года. К концу года в регионе ждут около 2,3 млн туристов (+5%).

По его словам, на развитие туристкой инфраструктуры в течение ближайших 5 лет регион планирует получить 17 млрд рублей и построить средства размещения на 1060 номеров, что даст краю 200 тысяч новых турпоездок в год. В 2024 году на площадки в Белокурихе с двумя проектами гостиничных комплексов планирует выйти компания Azimut. К созданию нескольких горнолыжных комплексов намерен приступить якорный арендатор ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» — ООО «Новые вершины». В целом в регионе сейчас заключено 41 соглашение на реализацию проектов в сфере туризма на общую сумму более 50 млрд рублей с запуском проектов до 2028 года.

В прошлом году курортный сбор принес региону 55 млн рублей, в этом году за январь-август — 33 млн рублей.

Иркутская область: в ожидании гостей из Китая

В 2023 году регион сосредоточился на развитии событийного, круизного, а также гастрономического и экологического туризма. Для продвижения круизного туризма область добивается федерального финансирования на обновление причальной инфраструктуры.

Турпоток 2023 года в Иркутской области сопоставим с результатами 2022-го. По итогам 7 месяцев в регион приехали около 1,1 млн гостей — чуть меньше, чем годом ранее.

— Самый ключевой фактор, который развеял наши ожидания: затянулась программа по открытию безвизового соглашения с КНР. Мы ожидали, что это произойдет раньше, а не под конец лета, — комментирует заместитель руководителя агентства по туризму Иркутской области Роман Пичугин. — За 7 месяцев 2023 года, по оперативным данным, регион посетили 6,8 тысячи иностранных туристов (в основном из СНГ) и единичные группы из Китая. В допандемийные времена в сезон приезжали около 500 тысяч иностранных гостей, в основном из КНР, а также из Европы. Ждем всплеска безвизовых групп в зимний период, а также летом 2024 года.

По итогам года в регионе ожидают минимум 1,7 млн гостей, при плане 1,8 млн.

— У китайских туристов большой спрос на качественную оздоровительную инфраструктуру, поэтому мы существенное внимание уделяем развитию этого направления. Кроме того, у нас выросло количество гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Уфы, — перечисляет Пичугин.

Стоимость отдыха в местах размещения в области в 2023 году выросла на 10-15%. Эта динамика была рассчитана на зарубежных туристов, но оказалась приемлема для гостей из центральных регионов России.

В планах на 2024 год — развитие кластера «Байкальская слобода» в селе Тальцы, где планируется создать круглогодичный курорт мирового уровня с яхтеннными маринами. Ожидается, что в кластер зайдут 27 инвесторов, с 5-6 из них уже идет работа по проектам.

Кроме того, в регионе будет развиваться сеть глэмпингов. Под эти цели область получила 622 млн рублей господдержки, завершаются работы по ОЭЗ «Ворота Байкала», а также проекту ВЭБ.РФ — «Байкал центр», где планируется создать молодежный кампус. В 2024 году по Байкалу намерены запустить скоростные катамараны в рамках развития круизного туризма.

Иркутская область курортный сбор пока вводить не собирается.

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