Вновь не нашли подрядчика на строительство дороги до ледовой арены в Новосибирске

В Новосибирске в четвертый раз признан несостоявшимся аукцион на строительство автомобильной дороги от ул. Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены» в Кировском районе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. На него не подано ни одной заявки.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен был выполнить работы по строительству двухполосной автомобильной дороги с односторонним движением от ул. Немировича-Данченко до территории многофункциональной ледовой арены. Ее протяженность — 645 метров. Предполагалось, что интенсивность движения на дороге составит 155 автомобилей в час.

В объем работ также входило устройство тротуаров (179,3 куб.м), подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли (558 кв. м), посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (3341 кв. м), укрепление земляных откосов сооружений посевом многолетних трав (870 кв. м) и др.

Начальная цена контракта составляла 15,1 млн рублей. Работы планировалось завершить до 16 октября 2023 года. Первый аукцион по данному объекту в этом году был объявлен в июне.

Напомним, в начале октября стало известно, что второй раз не состоялся конкурс по проекту ремонта Димитровского моста. На него также не было подано ни одной заявки.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске опять ищут подрядчика для обустройства автобусных остановок.