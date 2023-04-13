В Сибири выбраны послы гостеприимства 2023 года

В рамках Всероссийского туристического конкурса «Мастера гостеприимства» в 75 регионах страны выбраны послы гостеприимства. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей». В Новосибирской области такой статус получили директор туроператора Юлия Гончарова, региональный менеджер по развитию Сибири и Дальнего Востока Алёна Канина и автор и организатор туристических проектов и событий Виктория Искакова.

В Приангарье этот статус получили Александр Потравко (работает над составлением гастрономической карты Иркутской области), Ольга Фищук (занимается аудитом уже действующих объектов туриндустрии и запуском новых, организует туры и деловые мероприятия на Байкале) и Александр Откидач (специалист по PR и продвижению в социальных медиа). От Омской области послом стала Анастасия Кожевина, руководитель туристической компанией «ОМиГО». Послом гостеприимства Кемеровской области названа Мария Костенкова, менеджер по туризму, гид-экскурсовод. От Республики Алтай — Айсылу Туткушева, гид-экскурсовод. Лицами проекта в Алтайском крае стали Наталья Маркова, стартап-руководитель проекта запуска премиального горнолыжного курорта Altay Restart, преподаватель Алтайской академии гостеприимства и Алеся Корецкая, заместитель начальника гостиничной службы ЗАО «Гостиница «Турист».

В ближайший год им предстоит развивать региональные туристические сообщества, взаимодействуя с государственными и бизнес-структурами, общественными организациями, содействовать развитию туристической привлекательности субъектов страны, привлекать к участию в кадровом конкурсе талантливых и увлеченных специалистов индустрии, вдохновлять и заряжать коллег развиваться в профессии.

Программа «Послы гостеприимства» стартовала в 2022 году: в 78 регионах России были выбраны 107 участников проекта. На протяжении года в атмосфере творчества, дружбы, поддержки и созидания они транслировали среди профессионального сообщества идеи и ценности конкурса «Мастера гостеприимства».

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов подчеркнул, что целью программы в 2023 году станет формирование активного сообщества профессионалов индустрии гостеприимства и содействие развитию туристической привлекательности регионов России. Большое внимание в работе планируется уделить выстраиванию взаимодействия послов гостеприимства и органов власти, курирующих туризм в субъектах страны.

Ранее редакция сообщала о том, что корпорация «Туризм.РФ» заинтересовалась санаториями в Белокурихе и Иркутске.