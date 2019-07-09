«Горэлектротранспорт» погасил многомиллионную задолженность по страховым взносам

Прокуратура города Новосибирска Новосибирской области проверила исполнение муниципальным казенным предприятием г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» законодательства об обязательном социальном страховании, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что на предприятии перед более чем 2400 работниками образовалась задолженность по уплате страховых взносов: обязательному пенсионному, социальному и медицинскому страхованию на общую сумму свыше 50 млн. рублей.

— С целью восстановления прав работников прокурор города внес руководителю организации представление об устранении нарушений закона (рассмотрено и удовлетворено; главному бухгалтеру объявлено замечание), — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В результате прокурорского вмешательства задолженность по уплате страховых взносов полностью погашена.

Фото: pixabay.com, автор- quinntheislander