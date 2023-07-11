В Первомайском районе похоронили утонувшего в Ине 8-летнего мальчика

10 июля в Первомайском районе Новосибирска похоронили 8-летнего Артема, утонувшего в Ине. Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на дядю погибшего.

Маленький Артем пропал 6 июля. Он отправился кататься на велосипеде со сверстником. Ребята решили поехать к реке.

— Зашёл в воду — похоже, не рассчитал глубину и его захватило, — рассказал дядя погибшего мальчика.

Тело мальчика унесло течением — найти его удалось только через два дня. Артем был единственным ребенком в семье.

Как доложил в ходе аппаратного совещания в мэрии города глава департамента ГО и ЧС Сергей Куценко, за минувшую неделю утонули двое человек.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ожидается жаркая погода до +35.