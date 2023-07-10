В Новосибирске ожидается жаркая погода до +35

В ближайшую неделю в Новосибирске ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +35 °С. Об этом стало известно на оперативном совещание в правительстве региона.

— На текущей неделе ожидается жаркая погода с повышением дневных температур до +35 градусов. В связи с этим риск возникновения ЧС на водных объектах остается чрезвычайно высоким, — сообщил на оперативном заседании в правительстве региона Константин Банников, замначальника ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным МЧС, на минувшей неделе произошло 5 случаев гибели людей на воде, одним из погибших был ребенок.

На минувшей неделе, по данным МЧС, в результате прохождения грозового фронта и сильных порывов ветра, града на территории Новосибирской области, в Барабинском районе произошло нарушение электроснабжения в населенном пункте. Под отключения попало свыше 150 домов с населением 1,5 тыс человек. Электроснабжение было восстановлено в регламентные сроки.

— На территории Венгеровского и Чистоозерного районов частично повреждены кровли двух объектов на площади свыше 700 кв метров. Пострадавших нет. Восстановительные работы продолжаются, — добавил Банников.

По прогнозам синоптиков «Gismetio», самыми жаркими станут 13 и 14 июля с температурой в +34 и +32 градусов.