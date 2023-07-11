Наталья Ярославцева: прорабатываются предложения, что делать с двойками по математике

Будут прорабатываться предложения по решению ситуации с большим числом двоек ОГЭ по математике. Об этом рассказала Наталья Ярославцева, директор Новосибирского института мониторинга и развития образования, в беседе с корреспондентом Infopro54.

— Будут прорабатываться предложения, что нужно сделать с педагогами, детьми, как нужно правильно преподавать, какую нужно переквалификацию пройти. Детям нужно просто сесть и заниматься, — отметила Ярославцева.

Напомним, что 35% учеников-девятиклассников на ОГЭ по математике в этом году не справились с экзаменом. Это, по словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, обеспокоило министерства. В Министерстве также будут думать как решить эту проблему.

Ранее редакция сообщала о том, что результаты новосибирских девятиклассников по математике обеспокоили Минобр.