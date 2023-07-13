В Первомайском районе утонул мужчина

12 июля в Первомайском районе Новосибирска в реке в районе остановки «Звездная» утонул мужчина. Он был с женой и детьми. Об этом рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

Как поясняют очевидцы, это произошло быстро.

По данным МЧС, на минувшей неделе в регионе произошло 5 случаев гибели людей на воде, одним из погибших был ребенок. На этой неделе, в связи с сильной жарой, спасатели усилили контроль за водоемами в регионе.

Ранее редакция сообщала о том, что в бассейне сауны Новосибирска утонул ребёнок.