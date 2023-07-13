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В результате проверки восстановлены трудовые права почти 100 сотрудников компаний

  • 13/07/2023, 13:58
Автор:
проверка в Новосибирске
Руководителям компаний назначен штраф на сумму свыше 90 тыс рублей.

По результатам прокурорской проверки восстановлены трудовые права почти 100 сотрудников организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— В нарушение закона работники транспортных компаний не проходили обязательное медобследование, обучение по охране труда, в организациях не проведена специальная оценка условий труда рабочих мест, сотрудникам не выданы средства индивидуальной защиты, не должным образом осуществлялся учет рабочего времени водителей, — говорится в сообщении.

В результате 8 работников организации прошли обучение по охране труда, 11 направлены для прохождения медицинского освидетельствования, изменен порядок учета рабочего времени водителей, проведена специальная оценка условий труда по 28 рабочим местам, 50 работникам выданы средства индивидуальной защиты.

6 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, руководители организаций привлечены к административной ответственности  за нарушение трудового законодательства и государственных нормативных требований охраны труда, им назначено наказание в виде штрафа на сумму свыше 90 тыс рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что суд обязал пансионат для пожилых в Новосибирске соблюдать правила противопожарной безопасности.

Фото со страницы прокуратуры Новосибирской области в Телеграм

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Регионы: Новосибирск

Теги : проверка прокуратуры проверка в Новосибирске восстановление трудовых прав


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