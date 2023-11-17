В Первомайском сквере Новосибирска начали сносить Park Cafe

В Первомайском сквере Новосибирска начали сносить здание Park Cafe. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

— В результате привлечения к ответственности и применения судебными приставами мер понуждения, должник приступил к исполнению требований решения суда о сносе нежилого помещения в центре Новосибирска, расположенного по адресу: Красный проспект, 25/1, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что приставы-исполнители будут контролировать проведение работ до полного исполнения требований исполнительного документа.

Напомним, трехэтажное здание Park Cafe муниципалитет пытается снести уже более 10 лет. Спор между мэрией и арендатором земли, возник из-за того, что здание признали самовольной постройкой. Его площадь 984,4 кв. метров. В ноябре 2020 года мэрия Новосибирска подала иск в Арбитражный суд к ООО «Антрацит» (владелец здания Park Cafe в Новосибирске) о сносе Park Café. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15 августа 2021 года компанию обязали снести здание своими силами и за свой счет.

В 2023 году в Новосибирске началась масштабная реконструкция территории Первомайского сквера. Заведения, которые работали в сквере, были закрыты в июне 2023 года. Позже по решению суда было демонтировано помещение с рестораном быстрого питания Carl`s Jr, открытое по франшизе компанией «Перспектива Сибирь» в 2016 году. В начале сентября был снесен двухэтажный павильон, в котором располагался Sabai bar.

В августе 2023 года ООО «Антрацит» обратилось с заявлением о признании здания, расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 25 объектом некапитального строительства. А в октябре компания подала в арбитражный суд еще одно исковое заявление с требованием о взыскании с мэрии города Новосибирска 250,4 млн рублей. 14 ноября решением арбитражного суда ООО «Антрацит» было отказано по первому из дел. По второму — заседание назначено на 13 декабря.

Следует отметить, что 9 ноября мэрия Новосибирска тоже подала иск о взыскании задолженности по арендной плате по договору аренды земельного участка для размещения нестационарного объекта от 29.12.2017 за период с апреля 2023 по сентябрь 2023 года и неустойки на общую сумму 521 663 рубля. Исковое заявление принято к производству.

Ранее редакция сообщала, что в мэрии рассказали, когда закончится реконструкция Первомайского сквера.