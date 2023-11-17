Суд посчитал законным отказ мэрии в проведении митинга общественникам в Новосибирске

Отказ мэрии в проведении митинга общественнику Михаилу Рязанцеву суд посчитал законным. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

― Вчера суд рассмотрел иск Михаила Рязанцева об оспаривании решения об отказе в согласовании проведения публичных мероприятий мэрии Новосибирска. Он признал законным решения мэрии, ― отмечается в решении суда.

Аналогичный отказ получила общественница Екатерина Терещенко. Такое решение вынес Октябрьский районный суд. Терещенко намерена подавать апелляцию.

― В её случае Минюст заявил, что она принимала участие в акции «протестного характера». В этот день на площади Ленина проходил хоровод, который судом был признан «одновременным пребыванием граждан в общественном месте», ― говорится в сообщении «Коалиция Новосибирск 2020».

Напомним, что 10 ноября Михаилу Рязанцеву было отказано в проведении 18 ноября 2023 года митинга в центре города под названием «За честные выборы».

― Основанием отказа мэрия указала ссылку на п. 2 ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Названная норма закона устанавливает обстоятельства, исключающие возможность политической партии, другого общественного и религиозного объединений быть организаторами публичного мероприятия, ― говорилось в сообщении.

Мэрия в свою очередь указала, что Михаил Рязанцев причастен к запрещенным и признанным в России экстремистскими организациям. Однако представитель истца утверждала о непричастности Рязанцева к деятельности организации с 2019 года.

Напомним, Михаил Рязанцев и Екатерина Терещенко планировали принять участие в довыборах в горсовет Новосибирска, но получили отказ в регистрации от областной избирательной комиссии.

Ранее редакция сообщала о том, что места, где запрещено проводить митинги и демонстрации, определят в Новосибирске.