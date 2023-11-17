В суд поступило дело жителя, обезобразившего лицо мужчины самокатом, в Новосибирске

Суд рассмотрит дело новосибирца Алексея Борисова, обезобразившего лицо мужчины самокатом. Он обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщает Ленинский районный суд.

Трагедия случилась в октябре 2022 года. Тогда Борисов и пострадавший находились возле подъезда жилого дома. У них возник конфликт. Пьяный Алексей поднял с земли самокат и замахнувшись ударил им собеседника в левое ухо.

— Своими действиями Борисов причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью, — отметили в сообщении.

Дата судебном заседании пока не назначена, ее сообщат дополнительно.

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