Иномарка сбила во дворе дома Новосибирска трехлетнюю девочку

Очередное ДТП с участием маленького ребенка произошло в Калининском районе города Новосибирска. Мужчина за рулем Хонды «Фит» ехал по узкой дороге во дворе дома, когда под колеса ему неожиданно выбежала девочка.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход — трехлетняя девочка. Ее доставили в больницу, характер полученных травм уточняется,— прокомментировали в ГИБДД по Новосибирской области.

Напомним, 20 августа во дворе на улице Тюленина водитель раздавил трехлетнего мальчика, который гулял со старшей сестрой.