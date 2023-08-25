СГК приступила к реализации второй части тепловой концессии в Новосибирске

По концессионному соглашению, которое ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) заключила с мэрией Новосибирска в начале 2023 года, энергетики вложат 838 млн рублей в реконструкцию 61 муниципального центрального теплового пункта (ЦТП). Это второй блок тепловой концессия, которую компания реализует в Новосибирске и первая за много лет программа модернизации муниципальных ЦТП. Первый — ремонт теплосетей.

Программа модернизации включает пять направлений:

реконструкция ЦТП и замена тепломеханического оборудования затронет 17 центральных тепловых пунктов;

реконструкция ЦТП по программе «Надежный левый берег» — на 12-ти ЦТП;

программа «Безопасный трубопровод» — на 32-х ЦТП;

реконструкция ЦТП по программе «Надежный левый берег» и замена тепломеханического оборудования на 5-ти ЦТП;

линии циркуляции от ЦТП суммарной протяженностью 1,5 км затронет 2 ЦТП.

В семи тепловых пунктах подрядчики выполнят сразу несколько видов работ.

— Ожидаем, что инвестиции в обновление ЦТП повысят качество теплоснабжения домов и обеспечит экономию теплоносителя, — пояснил начальник управления реализации проектов теплосетевого подразделения СГК Олег Милинис. — Существенную часть работ — на трубопроводах от 32-х ЦТП — планируем завершить уже к началу отопительного сезона 2023-2024 годов. Остальные мероприятия подрядчики должны закончить к концу 2023 года.

В пресс-службе компании пояснили, что основную часть работ произведет новосибирское ООО «Инженерные сети Проект». Петербургская научно-производственная фирма «Интегра» — выполнит реконструкцию ЦТП по программе «Надежный левый берег». Сейчас СГК проводит торги по выбору подрядной организации на пятое направление программы — реконструкцию ЦТП и замену тепломеханического оборудования на 17 тепловых пунктах.

Обновление оборудования в среднем на треть повысит качество теплоснабжения домов.

Всего в эксплуатации СГК находится 501 центральный тепловой пункт. В 2023 году СГК вложит средства в муниципальные теплосети в размере 1,5 млрд рублей, в том числе 676 млн — в перекладку трубопроводов, остальные средства в ЦТП. Общий объем вложений компании по тепловой концессии в Новосибирске за 10 лет составит 4,9 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК планирует развивать в Новосибирске сеть зарядных станций для электромобилей.