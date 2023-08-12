В Первомайском сквере начали укладывать плитку

— В еженедельном режиме проверяем ход работ по благоустройству Первомайского сквера. Приступили к устройству входной группы и укладке плитки, — сообщила в своем телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Напомним, о том, что в Новосибирске планируется реновация Первомайского сквера стало известно еще в 2021 году. Весной 2023 года стало известно, что реновация – план этого года. Затем власти сообщили, что сквер на время ремонта закроют для посещения горожан. В апреле объявили первый аукцион по выбору подрядчика для ремонта Первомайского сквера. В итоге аукцион прошел только с третьей попытки. За это время в сквере была убраны скульптуры, разобрана старая тротуарная плитка, закрыты кафе. Завершить работы подрядчик должен до середины октября.
Ранее редакция сообщала, что на реконструкцию Первомайского сквера дополнительно направят 13 млн рублей.
Фото пресс-служб мэрии Новосибирск
Рубрики :
Регионы:
Теги :