В Первомайском сквере начали укладывать плитку

— В еженедельном режиме проверяем ход работ по благоустройству Первомайского сквера. Приступили к устройству входной группы и укладке плитки, — сообщила в своем телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Напомним, о том, что в Новосибирске планируется реновация Первомайского сквера стало известно еще в 2021 году. Весной 2023 года стало известно, что реновация – план этого года. Затем власти сообщили, что сквер на время ремонта закроют для посещения горожан. В апреле объявили первый аукцион по выбору подрядчика для ремонта Первомайского сквера. В итоге аукцион прошел только с третьей попытки. За это время в сквере была убраны скульптуры, разобрана старая тротуарная плитка, закрыты кафе. Завершить работы подрядчик должен до середины октября.

Ранее редакция сообщала, что на реконструкцию Первомайского сквера дополнительно направят 13 млн рублей.