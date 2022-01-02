В первые дни января в Новосибирске состоится традиционный фестиваль снежных скульптур

С 4 по 8 января в Первомайском сквере пройдет XXII Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Подписано постановление о проведении фестиваля. Организаторы конкурса – департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

4 января команды художников и скульпторов начнут работу со снежными блоками. Взрослые участники будут формировать фигуры из кубов 2,5х2,5 м, высотой 3 м; командам школьников приготовят снежные блоки размером 1,0х1,0 м, высотой 1,5 м.

По задумке организаторов, темой XXII фестиваля станет «Мотив Сибири». В Новосибирской области проживают представители более 130 национальностей. Каждая из них вносит свой вклад в общее культурное пространство, формируя общий сибирский мотив. В скульптурных композициях авторам предлагают отразить красоту и базовые ценности многосоставного, мозаичного народа Сибири: от древности до современности.

8 января состоится подведение итогов конкурса и награждение победителей.