В ПЛП появится общежитие и точки общепита

— Сегодня у нас открылся фулфилмент-центр Ozon. Недавно мы открывали первую очередь распредцентра «Росагромаркета». До конца года на территории ПЛП откроется еще ряд предприятий, а уже действующие резиденты также намерены развивать инфраструктуру. Как результат, у нас уже назрела необходимость в строительстве на территории ПЛП общежитий и точек общепита, — заявил во время пресс-подхода генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

Он пояснил, что с вопросами о возможном размещении сотрудников на территории парка в агентство обращаются резиденты. Еще одни актуальный вопрос — доставка персонала на ПЛП.

— Чере з 2-3 года мы подойдем к отметке 7-10 тыс работающих на предприятиях-резидентах парка. Это довольно сложная миграция на личном транспорте, поэтому нам уже сейчас нужно продумывать и согласовывать маршруты общественного транспорта, — добавил Зырянов.

Промышленно-логистический парк (ПЛП) создан в 2008 году. Общая площадь ПЛП — 1059 га, а с учетом территории перспективного развития 2000 га. В ПЛП реализуют проекты 25 инвесторов. В общей сложности они вложили в реализацию инвестиционных проектов 41 млрд рублей, из которых более 3 млрд — в 2020 году.