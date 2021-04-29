В силовом давлении на бизнес часто виноваты сами предприниматели

Сами виноваты

На платформу «ЗаБизнес.РФ» в этом году поступили 118 обращений от предпринимателей Сибирского федерального округа, из Новосибирской области — 35. Для сравнения: из Тывы, Хакасии и Республики Алтай не было ни одного. Эта статистика была озвучена в ходе окружной конференции, которая прошла в Новосибирске 28 апреля.

— Хотелось бы верить, что это свидетельствует о том, что в субъектах, из которых не поступило ни одного обращения, у бизнеса нет проблем. Однако, скорее всего, предприниматели недостаточно информированы о деятельности платформы, а также о том, что существует такой инструмент, — заявил на конференции вице-президент, управляющий директор «Российского союза промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александр Варварин.

При этом он подчеркнул, что сегодня бизнес сам часто использует административные и силовые рычаги давления, чтобы создать проблемы конкурентам или партнерам, то есть всеми силами пополняет негативную статистику. Эту информацию подтвердил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Ключевая проблема, которую анонсирует бизнес — административное давление. Когда к нам приходят такие жалобы, то мы просим привести конкретные примеры, но дальше эта тема не развивается. Может быть много причин почему это не происходит, — комментирует Травников. — Что касается давления правоохранительных структур, то подавляющее большинство уголовных дел используется в решении бизнес-конфликтов и недобросовестной конкуренции, то есть их инициируют сами бизнесмены. У нас в связи с этим тоже возникает много вопросов: почему по одному делу все исполняется очень рьяно, а по другим «уходит в песок»? Почему в уголовных делах, связанных с бизнес-конфликтами, звучат фамилии одних и тех же сотрудников правоохранительных структур? Это предмет для нашего участия.

Предприниматели, которые озвучили свои кейсы на конференции, по факту подтвердили, что бизнес использует в конкурентной борьбе силовые структуры и административные рычаги давления. В частности, представитель ЗАО «ТЦ Хилокский» Владимир Коплик сообщил, что за три года в компании прошли более 40 выездных проверок со стороны прокуратуры и ГУ МВД. На жалобы, направленные в прокуратуру области, мэрию Новосибирска и правительство региона, бизнес получил формальные ответы. Руководитель компании ООО «Дип-Сервис» председатель комитета ВЭД Омского реготделения «ОПОРЫ России» Павел Долтес рассказал о проблемах, которые у компании возникли с таможней при поставке товаров зарубежным контрагентам. Из-за отсутствия в России критериев оценки товаров двойного назначения постфактум поставленный фирмой товар (респираторы для лакокрасочных работ) был отнесен к этой категории, и на компанию был наложен штраф, в 18 раз превысивший полученный доход. Адвокат, представляющий интересы собственников ТК «Восток», Александр Перфилов вспомнил еще один известный в Новосибирске случай с торговым центром, появившимся недалеко от Гусинобродской барахолки. По его словам, из-за недобросовестных действий конкурентов и вовлеченности органов власти на предприятии прошли 30 плановых и внеплановых проверок. Жалобы и обращения, в том числе в прокуратуру, по его словам, остаются без ответа.

Схемы против бизнеса

По словам генерального директора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элины Сидоренко, Новосибирская область, наряду с Красноярским краем, занимают первые места по количеству экономических преступлений. Она считает, что это не показатель криминогенности региона, а качество работы правоохранительных структур. Тем не менее, по данным платформы «ЗаБизнес.РФ», на первом месте по количеству обращений — жалобы предпринимателей на действия сотрудников МВД. 70% таких дел возбуждаются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованное группой лиц, либо в особо крупном размере).

— Можно задаться вопросом, а почему именно часть 4, а не 5-7? Почему в отношении предпринимателей возбуждаются дела по общеуголовному мошенничеству? Потому что статья 159 УК РФ не допускает такую меру, как заключение под стражу — вот и перетекают дела из экономических в общеуголовные. А чтобы «залакировать» ситуацию, предпринимателям вменяют ст. 210 УК РФ, и мы наблюдаем появление «преступного сообщества» из двух человек. Такая ситуация, на наш взгляд, совершенно недопустима, — говорит Элина Сидоренко. — Еще одна очень актуальная проблема: когда административное давление плавно перетекает в силовое и складывается такая коллаборация: ФНС, прокуратура, СК, МВД и т.д. Например, предприятию доначисляют налоги, следом СК возбуждает против него уголовное дело. Даже когда бизнесмен сдается и все-таки выплачивает налоги, то уголовное дело все равно остается открытым, раскручивается — и бизнес в итоге закрывается. Это порочная практика.

Приводя пример административного давления, руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей (ЦАПП, созданы при реготделении «ОПОРА России») Наталья Пинигина отметила, что в период надзорных каникул столкнулась с подменой проверок малого бизнеса в некоторых регионах Сибири.

— Малый бизнес было запрещено проверять представителям Роспотребнадзора, МЧС и т.д., но разрешено прокуратуре, и прокуратура в ходе проверки привлекала представителей этих надзорных ведомств. В частности, речь шла о производителях питьевых вод. Не хотелось бы, чтобы эта практика вошла в систему: такие проекты надзорных органов не должны подменять плановые и внеплановые проверки, установленные законодательством, — заявила она.

Вице-президент «Ассоциации малоформатной торговли», исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРА России» Наталия Кошелева рассказала, что в городе продолжает сокращаться количество НТО, а муниципалитет не реагирует на предложения общественной организации по корректировке ситуации. К примерам административного давления на бизнес можно отнести ситуацию с нестационарными торговыми объектами ( НТО ) в Новосибирске.рассказала, что в городе продолжает сокращаться количество НТО, а муниципалитет не реагирует на предложения общественной организации по корректировке ситуации.

К распространенным способам давления на бизнес эксперты также отнесли возбуждение уголовных дел по ст. 195 и ст.197 УК РФ — «неправомерные действия при банкротстве» и «преднамеренное банкротство».

— Это рейдерский захват компании: налоговая доначисляет ей дикие налоги, которые не покрывают активы компании, бизнес продолжает хозяйственную деятельность, но это формальное основание для возбуждения уголовного дела по ст. 195 УК РФ. Если предприниматель пытается заплатить аренду или рассчитаться с контрагентами, то ему сразу задают вопрос: а почему ты не рассчитываешься с кредиторами первой очереди, то есть ФНС, со всеми вытекающими последствиями? По такой схеме сейчас часто формируются заказные дела, — отметили участники конференции.

Председатель Межрегиональной общественной организации содействия борьбе с коррупцией «Общественный антикоррупционный комитет» в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах Ольга Сафронова добавила, что термин «рейдерство» сейчас никак не отражен в Уголовном кодексе РФ, и это очень осложняет работу как предпринимателям, столкнувшимся с такими прецедентами, так и юристам.

— За границей рейдерство — это поглощение слабого бизнеса и очистка рынка. У нас же это прямой захват, как правило, успешного, хорошо развивающегося бизнеса, блокировка его счетов, выселение из арендованного помещения, вытеснение с рынка. В результате предприятие, которое создавало рабочие места, приносило прибыль, вносило вклад в развитие экономики, погибает, а его доля переходит к конкурентам, — констатирует она. — Предприниматели неохотно говорят об этом открыто, так как боятся, что в результате потеряют весь свой бизнес. Основываясь на своем опыте, могу сказать: если вы хоть раз дали взятку, то с вас будут требовать все больше и больше.

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин также констатировал, что бизнес боится обращаться за помощью, если у него возникают проблемы с правоохранительными органами или органами власти.

— В общении с той же налоговой уже есть подвижки. К примеру, одному из обратившихся к нам предпринимателей вернули серверы, но его бизнес уже попал в банкротство. Мы не успели его спасти, — говорит Карпекин. — На наш взгляд, нужно упорядочить статус предпринимателя в Уголовном кодексе РФ: он мошенничал как предприниматель или как обычный уголовный жулик? Иначе мы не решим проблему: сейчас получается, что бизнесмена признают жуликом как физлицо, но при этом из бухгалтерии предприятия вывозят две газели документов.

Большой проблемой для Новосибирска он также назвал привлечение ОМОНа к процессуальным действиям.

— Акции запугивания наносят репутационный ущерб компаниям, так как информация тут же разносится через СМИ. Причем эти «маски-шоу», как правило, совершенно необоснованны, так как руководители готовы в спокойном режиме предоставить все документы следователям, — заявил президент МАРП. — Мы прикладываем большие усилия для популяризации предпринимательства, а такие прецеденты сводят всю работу на нет.

Глава новосибирского реготделения «ОПОРЫ России» Сергей Соколов обратил внимание еще на одну «популярную» статью, которая часто используется в недобросовестной конкурентной борьбе с привлечением силовиков и власти, — ст. 169 УК РФ «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

— Нередко в процессе расследования таких дел выявляются превышения должностных полномочий, халатности. Статистика Верховного суда РФ показывает, что много таких дел разваливаются по недостаточным доказательствам, но процессуальные действия в ходе их расследования, часто парализуют бизнес, — констатирует Соколов. — Да, за последние два года принята масса послаблений, позволяющих предпринимателю все-таки сохранять контроль над бизнесом, приглашать нотариуса в следственный изолятор. Но нередки ситуации, когда во время изоляции собственника с его бизнесом все-таки происходят корпоративные изменения — и не всегда дружественные.

Гендиректор ТК «РАТЭК» Сергей Цыплаков рассказал, что третий год рассматривается уголовное дело по поводу невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия. В том числе из-за несогласованности действий ФНС, СК и прокуратуры. При этом, по его словам, он долгое время находился под домашним арестом и не мог предпринимать никакие действия как руководитель компании. В результате бизнес развалился, хотя на старте ситуации у него была возможность рассчитаться со всеми долгами за счет продажи активов. Сейчас дело вернули на дополнительное расследование. Компанию ООО «Новосибирский завод генераторных установок» зацепила история с «РАТЭК». По словам директора компании Николая Смирнова, в 2018 году он выкупил холодный склад у компании «РАТЭК» для строительства промышленного предприятия площадью 6 тысяч кв. м. Через три месяца сделку начал оспаривать СК, а когда суд подтвердил ее законность, в компанию пришла с проверками налоговая, и на недвижимость был наложен новый арест. — Сумма, которая не выплачена по зарплате «РАТЭК», очень сильно сошлась с той суммой, которую мы не выплатили по налогам, — сообщил предприниматель.

И что дальше?

По словам Элины Сидоренко, отличительной особенностью регионов Сибири является большое количество доследственных проверок — это самый классический ход коррупционного поведения, так как предприниматель именно на этом этапе будет пытаться найти возможность решить вопрос до возбуждения дела. Тем не менее 70% от всех обращений на платформу «ЗаБизнес.РФ» касаются именно доследственных проверок.

— В личных разговорах предприниматели часто говорят, что в таких ситуациях правоохранительные органы требуют от них взятки. Но официально говорить об этом боятся, так как в таких делах есть не только взяткополучатель, но и взяткодатель. Они боятся, что тоже могут быть привлечены к ответственности, — говорит эксперт.

В отраслевом разрезе больше всего дел по Сибири возбуждаются в отношении строительных организаций и компаний, работающих в сфере услуг. По структуре дел на первом месте находится необоснованное возбуждение уголовного дела, на втором — отказ в принятии рассмотрения жалоб или ходатайств либо их ненадлежащее рассмотрение.

— Большинство дел, которые мы рассматривали 28 апреля в ходе приема сибирских предпринимателей, могли бы не дойти до такой стадии, если бы по ним хорошо и качественно отработала прокуратура. К сожалению, ведомство допускает волокиту, и некоторые дела рассматриваются годами, а письма от прокуратуры представляют собой отписки. Мы донесем эту позицию до руководства — Генеральной прокуратуры, чтобы улучшить взаимодействие региональных подразделений с предпринимателями Сибири, — подчеркнула Элина Сидоренко.

Комментируя информацию, озвученную на конференции, Наталья Пинигина предложила рекомендовать правоохранительным органам обращать особое внимание на дела по ст. 159 УК РФ.

— Мы видим, что по этой статье часто проходит незаконное уголовное преследование по надуманным поводам. Если вы видите, что к ней подшиты такие статьи, как 180, 204 — обратите внимание. Не исключено, что здесь имеет место факт недобросовестной конкуренции. Только мы в прошлом году вели два таких дела и выиграли их в пользу предпринимателей: по коммерческому подкупу, которого не было, и по незаконному использованию товарных знаков, — пояснила Пинигина. — Кроме того, необходимо вернуться к налоговой преюдиции: то есть разрешить возбуждать уголовные дела только после того, как налоговая через суд докажет вину предпринимателя. Иначе мы не сможем изменить излишнее давление на бизнес: сразу и налоговое, и силовое. На наш взгляд, также нужно попробовать использовать медиацию в решении вопросов, которые возникают у предпринимателей с налоговой, чтобы не допускать возникновения уголовных дел в рамках доследственных проверок. Считаю, что медиация — хороший инструмент для снижения административного и уголовно-процессуального давления.

Кроме того, по словам эксперта, представителям общественных организаций необходимо задуматься о том, как воспитывать в предпринимателях культуру ведения бизнеса, чтобы они сами не формировали для себя головную боль, привлекая к решению проблем силовые и властные структуры.

Замгубернатора Сергей Семка также рекомендовал предпринимателям более аккуратно работать с псевдообщественниками, услугами которых бизнес пользуется в рамках конкурентной борьбы.

— В Новосибирске есть псевдообщественник, который может представлять любые специальности и использует любые инструменты для достижения цели, так как для него это бизнес, возможность заработать деньги. Для таких людей нет ничего святого, они готовы на что угодно. Предприниматели сами обращаются за услугами к таким людям, чтобы они актуализировали нужную им тему от имени общественности, чтобы негативно представить конкурента, — говорит Семка. — Между тем, у нас много общественных организаций (МАРП, ТПП, «ОПОРА России»), которые тоже могут высказывать свою четкую позицию по конфликтному делу. Но за 20 лет было всего один-два таких примера, а эти общественные организации — реальная сила, к ним будут прислушиваться все участники процесса.

К 10 мая представители платформы «ЗаБизнес.РФ» планируют консолидировать кейсы, с которыми к ним на прием пришли сибирские предприниматели, и направить запросы по рассмотрению этих дел в правоохранительные структуры и органы власти. За ходом рассмотрения этих документов предприниматели могут следить через сервис платформы.