Новосибирская область в числе лидеров по доле нелегального табака

По данным исследования аналитического агентства Kantar, Новосибирская область по-прежнему в числе лидеров среди всех регионов по доле нелегального табака. В целом в сибирском регионе доля нелегальной продукции составляет порядка 19%. В то же время в самом Новосибирске доля нелегального табака в 2 раза меньше, чем в целом по региону и составляет 7,6%.

Ключевой источник нелегального продукта — страны ЕАЭС, прежде всего, Беларусь, почти половина всех нелегальных сигарет, продающихся в России, имеет белорусское происхождение. В целом по сибирскому региону табак из Беларуси занимает более 42% нелегального рынка.

Эксперты индустрии отмечают, что при сохранении текущего уровня нелегального рынка ущерб федеральному бюджету может составить порядка 100 млрд рублей в 2021 году.