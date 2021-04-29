Новосибирская область в числе лидеров по доле нелегального табака

По данным исследования аналитического агентства Kantar, Новосибирская область по-прежнему в числе лидеров среди всех регионов по доле нелегального табака. В целом в сибирском регионе доля нелегальной продукции составляет порядка 19%. В то же время в самом Новосибирске доля нелегального табака в 2 раза меньше, чем в целом по региону и составляет 7,6%.
Ключевой источник нелегального продукта — страны ЕАЭС, прежде всего, Беларусь, почти половина всех нелегальных сигарет, продающихся в России, имеет белорусское происхождение. В целом по сибирскому региону табак из Беларуси занимает более 42% нелегального рынка.
Эксперты индустрии отмечают, что при сохранении текущего уровня нелегального рынка ущерб федеральному бюджету может составить порядка 100 млрд рублей в 2021 году.
— Основным драйвером роста нелегального табачного рынка в России остается переток продукции из стран-партнеров по ЕАЭС, в частности, из Белоруссии. Дисбаланс в акцизах, особенно усиливающийся в условиях рекордного повышения ставки в России на 20% с начала этого года, по сути стимулирует незаконный ввоз, — комментирует Игорь Черкасский, руководитель «БАТ Россия» по вопросам борьбы с нелегальной торговлей. — Несмотря на принятые в прошлом году законы, призванные препятствовать росту нелегального рынка, существенного сдвига в этом вопросе нет. Для замедления дальнейшего роста нелегального рынка необходимы комплексные законодательные меры, включающие увеличения штрафов за производство и распространение нелегальных сигарет, контроль транзита табачной продукции между странами ЕАЭС, а также эффективное правоприменение в рамках уже принятых законодательных норм.
Фото: pixabay.com автор: PublicDomainPictures
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