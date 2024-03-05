Ремонт Советского шоссе запланирован в Новосибирске

В Новосибирске планируют отремонтировать Советское шоссе в этом году.
— Разработана проектно-сметная документация на ремонт Советского шоссе. Работы будут произведены на участке недалеко от АЗС «Прайм» у поворота на поселок Мичуринский и заканчиваться за проездом Автомобилистов, — говорится в сообщении ТУАД.
Стоимость 280 миллионов рублей.
Подрядчику необходимо будет выполнить работы по устройству выравнивающего и верхнего слоя покрытия, заменить барьерное ограждение и нанести разметку.
Напомним, что в прошлом году были выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия на участке Советского шоссе от развязки на Краснообск в сторону ГЭС.
Ранее редакция сообщала о том, что более 90 трасс и мостов отремонтируют в этом году в Новосибирской области.
Фото: Freepik — freepik
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