Ремонт Советского шоссе запланирован в Новосибирске

В Новосибирске планируют отремонтировать Советское шоссе в этом году.

— Разработана проектно-сметная документация на ремонт Советского шоссе. Работы будут произведены на участке недалеко от АЗС «Прайм» у поворота на поселок Мичуринский и заканчиваться за проездом Автомобилистов, — говорится в сообщении ТУАД.

Стоимость 280 миллионов рублей.

Подрядчику необходимо будет выполнить работы по устройству выравнивающего и верхнего слоя покрытия, заменить барьерное ограждение и нанести разметку.

Напомним, что в прошлом году были выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия на участке Советского шоссе от развязки на Краснообск в сторону ГЭС.

Ранее редакция сообщала о том, что более 90 трасс и мостов отремонтируют в этом году в Новосибирской области.