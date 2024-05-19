В Новосибирске открылся мотосезон

18 мая в Новосибирске официально открылся мотосезон. В этом году официальные мероприятия состоялись на площадке перед ГПНТБ.
Горожане любовались разнообразной техникой и выбирали «Самый крутой мотоцикл», а байкеры соревновались в конкурсах. После торжественных мероприятий, сотни байкеров проехали колонной по центру города: от ГПНТБ до городского аэропорта. В акции приняли участие около 400 мотоциклистов.
Напомним, в 2007 году несколько активистов мотодвижения в Новосибирске решили сделать мотофестиваль, который должен был стать ежегодным. Он проходил на побережье Обского моря, поэтому получил название «Обская Волна».
Ранее редакция рассказывала, что выставка «Москвичей» прошла в Новосибирске.
Источник фото: группа «Городское ОТКРЫТИЕ Мотосезона | Новосибирск» ВКонтакте
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