В популярных у российских туристов Таиланде и Камбодже начались бои

После нескольких недель напряженности, на спорной приграничной территории Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения. Обе страны обвинили друг друга в развязывании военных столкновений.

В результате боевого столкновения местные власти сообщают о потерях среди мирного населения с обеих сторон.

Позже стало известно, что Таиланд закрыл все пограничные пункты на границе с Камбоджей.

На сегодняшний день Таиланд является одним из самых популярных туристических маршрутов. Так, по данным аэропорта Толмачево, в первом полугодии 2025 года Бангкок и Пхукет вошли в список 10 наиболее популярных зарубежных направлений из Новосибирска.

Как рассказал директор туристической компании «Скатт» Ольга Гоголева, на фоне конфликта отказов от путевок пока не последовало.

— В Таиланде наши туристы есть. Они спокойны, никаких планов отменить что-то не звучит. И, я думаю, не прозвучит. Те, кому поездки только предстоят, тоже ничего не отменяют. Во-первых, пока еще эти новости только-только появились. Не все их читают, не все знают. Во-вторых, у нас бесстрашные люди, — заключила Гоголева.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за землетрясения в Бангкоке из некоторых отелей выселяли туристов.