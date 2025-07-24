Экспертиза выявила в пробах воды из Оби превышение ключевых показателей

В Новосибирске продолжается купальный сезон. Однако несколько пляжей так и остались закрытыми для посетителей, так как непригодны для купания. В их число вошли зона отдыха у аванпорта Шлюза и дикий пляж в Академгородке.

Независимая экспертиза воды в районе Речного вокзала, одного из популярных мест для купания у новосибирцев, выявила превышение превышение нормативов по ряду ключевых показателей, сообщает издание Om1 Новосибирск.

В частности, выявлено превышение содержания общего железа в 6 раз (1,9 мг/дм³ при норме ≤0,3 мг/дм³), значительное превышение мутности (8,77 мг/дм³ при допустимых 2-5 мг/дм³), а также затхлый запах, свидетельствующий о наличии органических загрязнений. Эти факторы могут вызвать раздражение кожи и слизистых, а также указывают на возможное присутствие бактерий или водорослей.

Ранее редакция сообщала о том, чем опасно купание на диких пляжах. В реестре неофициальных мест отдыха в регионе свыше 470 площадок.