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Экспертиза выявила в пробах воды из Оби превышение ключевых показателей

  • 24/07/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
Пробы воды из Оби вызывают тревогу у жителей Новосибирска
Эти факторы могут вызвать раздражение кожи и слизистых

В Новосибирске продолжается купальный сезон. Однако несколько пляжей так и остались закрытыми для посетителей, так как непригодны для купания. В их число вошли зона отдыха у аванпорта Шлюза и дикий пляж в Академгородке.

Независимая экспертиза воды в районе Речного вокзала, одного из популярных мест для купания у новосибирцев, выявила превышение превышение нормативов по ряду ключевых показателей, сообщает издание Om1 Новосибирск.

В частности, выявлено превышение содержания общего железа в 6 раз (1,9 мг/дм³ при норме ≤0,3 мг/дм³), значительное превышение мутности (8,77 мг/дм³ при допустимых 2-5 мг/дм³), а также затхлый запах, свидетельствующий о наличии органических загрязнений.  Эти факторы могут вызвать раздражение кожи и слизистых, а также указывают на возможное присутствие бактерий или водорослей.

Ранее редакция сообщала о том, чем опасно купание на диких пляжах. В реестре неофициальных мест отдыха в регионе свыше 470 площадок.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Обь купальный сезон


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