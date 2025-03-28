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«Ситуация напряженная»: из-за землетрясения туристов в Бангкоке выселяют из некоторых отелей

  • 28/03/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
«Ситуация напряженная»: туристов в Бангкоке выселяют из некоторых отелей
Местные власти распространили сообщение, что повторные толчки возможны в течение 24 часов

28 марта в Мьянме произошло два землетрясения магнитудой 7,7, а затем 6,4 балла. Как сообщают местные СМИ, в результате обрушился отель, мост. В пострадавших от землетрясения регионах Мьянмы объявлено чрезвычайное положение.

Землетрясение в Мьянме

По данным The New York Times, которая ссылается на больницу в городе Мандалай, в результате землетрясения в Мьянме погибли не менее 20 человек, еще около 200 пострадали.

Землетрясение в Мьянме

 

— Метеослужбы сообщают о вероятности повторных ударов в течение ближайших часов. Обращаемся к российским гражданам, находящимся на территории Мьянмы, принимать необходимые меры предосторожности, —  говорится в телеграм-канале российского посольства в Янгоне.

Землетрясение в Мьянме

Судя по сообщениям СМИ, волны подземных толчков докатилась до Бангкока. В городе пострадало много высоток. Обрушился 30-этажный строящийся небоскреб (На базовом фото. — Ред.). Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявил в Бангкоке режим чрезвычайного положения. Местные власти распространили сообщение, что повторные толчки возможны в течение 24 часов, передает РБК.

Землетрясение в Таиланде

Землетрясение также ощутили в пяти соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае, уточнил Коммерсант. По данным Bloomberg, землетрясение стало самым сильным в мире с 2023 года.

Как сообщила Infopro54 заместитель директора по развитию «Олимпия Райзен Сибирь» Алла Казанцева, организованных туристов из Новосибирска в Мьянме сейчас нет. Эту информацию подтвердили партнеры новосибирцев — компания «Радиант Турс» из Мьянмы.

— Это редкое для Новосибирска направление. Прямых рейсов из Новосибирска в Мьянму сейчас нет, — отметила Алла Казанцева.

Представитель «Радиант Тура» добавил, что про последствия для туризма сказать сейчас ничего нельзя.

— Главное, чтобы не было человеческих жертв, и страна поскорее восстановилась от разрушений, — говорит сотрудник туроператора.

Стоит отметить, что в расписании аэропорта Толмачево планируемый рейс в Мьянму стоит на 02 апреля 2025 года.

В Бангкоке ситуация сложнее, говорит руководитель комитета по туризму регионального отделения «Опора России», заместитель директора ООО «Сиеста Центр» Сергей Михайлов.

— Мы общались с работающими там коллегами, они говорят, что пострадали здания, ограничено движение по мостам и ряду направлений. Есть единичные случаи выселения из отелей, но это пока не носит массовый характер. В частности, речь идет о курорте Хуа Хин, расположенном на западном побережье. Надеюсь, мы в ближайшее время увидим полную картину от тайских властей. Там есть новосибирцы, но тоже не очень много, так как в основном через Бангкок из Новосибирска идут транзитные рейсы, — говорит Сергей Михайлов.

По его словам, большинство новосибирцев отдыхают в Паттайе и на Пхукете. На этих курортах Таиланда на данный момент все спокойно.

—  Звонки от новосибирцев, которые планировали отдыхать на этих курортах, но решили отказаться, пока не поступают, но мы ожидаем пика обращений в ближайшие выходные, — отметил Михайлов.

Новосибирец Александр, проживающих на Пхукете, также сообщил редакции Infopro54, что в городе ситуация спокойная.

— До нас не дошло. Только электричество выключили на 20 минут, — отметил Александр.

Туристка из Новосибирска Маргарита говорит, что на море на Пхукете второй день штормит.

—На море второй день сильные волны. Утром был серьезный прилив, всю пляжную линию затопило, вечером море отошло. Все все-равно купаются. Паники нет, — рассказала собеседница редакции.

Жительница Новосибирска, проживающая на острове Панган также сообщила, что землетрясение не ощутила. По ее словам, сильные толчки были в Бирме, где проживает ее подруга.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Бангкоке может находиться до 2 тысяч туристов из РФ.

Напомним, Таиланд входит в топ-3 самых популярных направлений для зарубежного отдыха у новосибирцев. В прошлом году в Таиланде отдохнули 136 тысяч жителей региона.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам рекомендовали быть аккуратными при планировании отдыха в Турции, где проходят массовые акции протеста.

Иллюстрации — скрины из видео, снятые очевидцами и выложенные в соцсетях, а также из телеграм-канала Мьянма Myanmar.

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Рубрики : Происшествия Общество Туризм

Регионы: Таиланд Новосибирск Мьянма Бангкок

Теги : Землетрясение в Таиланде землетрясение в Мьянме


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