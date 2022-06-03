Поставки в Азию пока не компенсируют сибирским угольщикам снижение европейских объемов

В апреле — мае добыча и поставки сибирского угля на экспорт сократились. Так, крупнейший угольный регион страны — Кузбасс сообщил о снижении экспорта угля в апреле на 20% (г/г), возросли запасы угля на складах — на 13% (г/г). В основе негативной динамики — сбои в логистике, в том числе из-за санкций, ограниченность пропускной способности в восточном направлении и отказ от российского угля отдельных стран. Об этом говорится в июньском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика», со ссылкой на данные Сибирского ГУ ЦБ.

Уже в апреле представители крупного угольного бизнеса отметили снижение текущей добычи и производственных планов на 2022 год. В компании по обслуживанию карьерной техники сообщили, что производители угля замораживают ремонт техники, которую не планируют задействовать в условиях сокращения добычи.

— Одна из угольных компаний из Восточной Сибири оценила вероятность консервации производства и роспуска персонала как высокую, причина — отказ от угля со стороны европейского контрагента, — отмечается в мониторинге. — При этом другой участник рынка воспринимает эту ситуацию как шанс решить кадровый вопрос — производитель успешно наращивает экспорт в Азию и планирует летом увеличить штат на 20%.

При этом по информации сибирского угольного бизнеса, поставки в Азию пока не компенсируют снижение европейских объемов, но рост мировых цен на уголь перекрыл физические потери экспорта. Сохраняется высокий внутренний спрос на уголь со стороны металлургов, энергетиков и ЖКХ.

— Кто-то скажет, что это неправильно, и у Кузбасса наверняка есть свое жесткое мнение по этому вопросу. Но, на мой взгляд, оно верное, так как мы видим, что благодаря этому решению нормализовался поток экспортно-импортных грузов. Не так, как нам бы хотелось, и далеко не в тех объемах, как мы могли бы, но импортерам, экспортерам и транспортникам уже стало полегче. Это позволяет нам решать задачи импортозамещения продукции, комплектующих, а также помогает нашим производителям вывозить свою продукцию для иностранных контрагентов, — подчеркивал Максимов.

В конце апреля президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов в интервью редакции пояснял, что правительство РФ приняло концептуальное решение: уголь убрали из приоритетных грузов.

Ранее редакция сообщала, что в середине апреля в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги был побит рекорд суточной погрузки.