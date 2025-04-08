В поселок инноваторов под Новосибирском подвозят питьевую воду

Уже больше месяца в жилых домах поселка «Горки Академпарка», расположенного под Новосибирском, подача воды прекращается на 6-7 часов каждый день. Проблема нехватки воды в скважинах, снабжающих поселок, возникла еще в 2022 году. Несмотря на многочисленные обращения жителей в различные инстанции, ситуация продолжает ухудшаться.

С 8 апреля муниципальное предприятие «Ложок», отвечающее за водоснабжение населенного пункта, начало осуществлять подвоз питьевой воды для жителей, рассказал Atas.info. Тем не менее, жители собирают подписи под обращением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться. На данный момент с людьми работают представители регионального управления Следкома, уточняет издание.

Поселок «Горки Академпарка» был возведён на территории Барышевского сельсовета по инициативе Технопарка Новосибирского Академгородка. Сегодня здесь можно увидеть 20 малоэтажных многоквартирных домов и несколько десятков частных владений.

Ранее редакция сообщала о том, что администрация Ордынского района подала иск к «СпецТрансСтрою» на 111 миллионов. В Арбитражном суде рассматривается несколько дел в отношении компании.