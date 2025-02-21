Администрация Ордынского района подала иск к «СпецТрансСтрою» на 111 миллионов

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил очередной иск к ООО «СпецТрансСтрой». Претензии администрации Ордынского района связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда. Заявление о взыскании 111,6 млн рублей пока не принято к производству.

Стоит отметить, что в арбитраже до сих пор не поставлена точка в деле по иску администрации рабочего поселка о взыскании неустойки в размере 37,1 млн рублей после срыва сроков сдачи станции по очистке воды. Строительство станции шло в рамках национального проекта «Чистая вода». Оно началось в 2021 году, но так и не было закончено. Объект должны были сдать в 2022 году. Администрация поселка в октябре 2024 года приняла решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

Производство по этому делу было приостановлено. 20 февраля администрация Ордынского района заявила ходатайство о привлечении к участию в деле второго ответчика (соответчика).

Напомним, в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов в Татарске, Коченево и Ордынском, которые реализуются в рамках программы «Чистая вода», регион должен вернуть в федеральный бюджет 81,5 млн рублей. Эти объекты должна была построить компания ООО «СпецТрансСтрой».

На сегодняшний день, руководители ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов и Виталий Сукач задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела. Уголовное дело по факту халатности заведено и в отношении главы р.п. Ордынское.

В Арбитражном суде Новосибирской области также рассматривается дело о банкротстве «СпецТрансСтроя». Инициатором выступила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области.

В Новосибирске компания выступала подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» и по ремонту Октябрьского моста. В августе 2024 года «СпецТрансСтрой» лишился этих контрактов по инициативе муниципалитета. Позже «Территориальное управление автодорог Новосибирской области» в одностороннем порядке расторгло с компанией несколько контрактов по капремонту автодорог и обратилось в УФАС с заявлением о включении подрядчика в реестр недобросовестных подрядчиков.

В арбитражном суде рассматривается несколько дел о взыскании денежных средств с компании. Еще несколько заявлений пока не приняты к производству.

В конце января Арбитражный суд Кемеровской области принял решение об аресте денежных средств, которые находятся на банковских счетах предприятия и принадлежащего ему имущества на общую сумму почти 69 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска может получить положительное заключение Главгосэкспертизы по строительству станции метро «Спортивная» в феврале 2025 года.