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В правительстве Красноярского края кадровые перестановки

  • 11/08/2022, 16:41
новости Красноярска
В регионе новый руководитель агентства по развитию северных территорий.

Новым руководителем агентства по развитию северных территорий Красноярского края с 11 августа назначен Антон Нарчуганов. С ним подписали контракт сроком на два года.

Антон Нарчуганов был исполнительным директором Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора. Также являлся заместителем руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства края.

Предыдущий руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Владимир Званцев, покинул свой пост. Соответствующее распоряжение 10 августа подписал губернатор Красноярского края Александр Усс. Распоряжение вступило в силу.

Отметим, что руководителем агентства Званцев был назначен в 2020 году. До того он возглавлял службу по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края, занимал должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Красноярского края. Работал заместителем руководителя в красноярском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края является органом исполнительной власти региона. Осуществляет оказание государственных услуг, управление и распоряжение государственной собственностью в сферах развития территорий Крайнего Севера края и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера края, а также контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки коренным малочисленным народам.

 

Ранее редакция сообщала, что в управлении МВД России по Красноярскому краю новый руководитель.

Фото pixabay — adamr

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Красноярск

Теги : отставки\назначения власть


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