В управлении МВД России по Красноярскому краю новый руководитель

Полковник полиции Андрей Сиротинин назначен начальником УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю. Соответствующий приказ подписан министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым.

Андрей Сиротинин в 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. После окончания учебного заведения поступил на службу в органы внутренних дел на должность госавтоинспектора ГИБДД УВД г. Абакана.

С 2003 года продолжил службу в Алтайском районе Республики Хакасия начальником районного отделения ГИБДД.

С 2007 по 2015 год занимал руководящие должности в МО МВД России «Саяногорский». За это время получил второе высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности государственное и муниципальное управление.

С 2015 года Сиротинин возглавлял отдел ДПС и ИАЗ управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В августе 2019 года назначен заместителем начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Андрей Сиротинин женат. Воспитывает трёх детей — сына и двух дочерей.

С 2017 по 2021 год начальником УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю был Алексей Членов. В октябре он покинул пост по собственному желанию и был назначен на должность полномочного представителя губернатора края по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району.

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