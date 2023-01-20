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Новосибирцы производят оборудование для переработки автомобильных шин

  • 20/01/2023, 11:40
Автор:
переработка шин
В компании отметили, что интерес к рынку вторсырья у предпринимателей сохраняется, в том числе благодаря ужесточению требований законодательства.

Новосибирский производитель оборудования по утилизации вторсырья ООО «ЭкоГолдСтандартЭкспорт» планирует запустить линию по переработке изношенных шин и резинотехнических изделий. В соответствии с законодательством компания уведомила о проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки его воздействия на окружающую среду (ОВОС). Соответствующий документ размещен на сайте мэрии Новосибирска.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду ― до конца февраля 2023. Оценку производит ООО «Фирма Триада» (Москва).

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Директор ООО «ЭкоГолдСтандартЭкспорт» Сергей Здоровица сообщил редакции, что компания производит оборудование по утилизации вторсырья под брендом Ecogold уже более 15 лет, но сейчас требования к такому оборудованию ужесточились.

— Нам нужна государственная экспертиза, чтобы дальше получить лицензию и работать с нашими потребителями, — пояснил Здоровица. —  Это оборудование — наша собственная разработка. Когда все говорили о необходимости создания такого оборудования, мы его просто делали. За годы работы продали уже больше 100 единиц таких линий в России и странах СНГ. В ходе переработки получается резиновая крошка, которую можно применять для разных целей.

Собеседник редакции отметил, что оборудование новосибирской компании в десятки раз дешевле импортных аналогов.

— Все будет зависеть от спроса. Пока он стабилен — особого роста интереса мы не наблюдаем. Но не стоит забывать о том, что в России вступили в действие поправки в закон об утилизации отходов, которые касаются обращения с отработанными шинами, — добавил Сергей Здоровица. — Что касается импортозамещения, то на нас это пока особо не отразилось. Никакого перетекания спроса от иностранных производителей к нам мы также не видим.

Напомним, с 1 марта 2022 года вступили в силу требования об обращении с группами однородных отходов I-V классов опасности, к которым отнесены отходы аккумуляторов, отходы электролитов, минеральные и синтетические масла, компьютеры, электронное и оптическое оборудование, шины, покрышки, камеры, потерявшие потребительские свойства. Такие отходы индивидуальные предприниматели и юридические лица теперь в обязательном порядке должны передавать организациям, которые вправе их обрабатывать и утилизировать.

По данным открытых источников, учредителем ООО «ЭкоГолдСтандартЭкспорт» является Сергей Здоровица. По итогам 2021 года компания увеличила выручку почти на 300% — до 200 млн рублей, чистую прибыль ― на 147% — до 11,7 млн. Сергей Здоровица также является соучредителем компании, которая занимается переработкой шин.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирским переработчикам автомобильных шин, которые производят из них резиновую крошку для покрытий спортивных и детских площадок, не хватает сырья. Им приходится закупать шины в соседних регионах. 

Фото pixabay — awojcikkk

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Рубрики : ЦУР Бизнес Промышленность

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : экологическое законодательство производство оборудования переработка шин обращение с отходами


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