В Правительстве региона определили приоритеты социального развития

Открывая встречу, первый замгубернатора Юрий Петухов от имени главы региона выразил благодарность работникам социальной сферы и отметил, что 2025 год станет стартом новых нацпроектов. В рамках двух из них – «Семья» и «Кадры» – появились новые услуги и меры поддержки для граждан, что важно для повышения качества жизни.
Заместитель губернатора Константин Хальзов отметил, что важно сохранить преемственность в осуществлении национальных инициатив в Новосибирской области и подчеркнул значимость социального сопровождения на протяжении всей жизни человека.
Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева выделила среди основных задач комплексное сопровождение семей с детьми, заботу о здоровье потенциальных родителей и воспитание семейных ценностей с использованием как материальных, так и нематериальных ресурсов.
— На сегодняшний день мы наблюдаем рост числа многодетных семей в регионе: в 2024 году их количество достигло почти 50 тысяч, в то время как в 2023 году это число было примерно 47 тысяч, – добавила она.
Все запланированные на 2024 год меры, такие как индексация выплат, перевод их в электронный формат, создание дополнительных поддерживающих программ, успешно реализованы. Многие инициативы стали частью новых национальных проектов «Семья» и «Кадры», стартовавших в 2025 году.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО. Автор: пресс-служба правительства НСО
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