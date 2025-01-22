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В Куйбышевском районе Новосибирска запустят производство подсолнечного масла

  • 22/01/2025, 16:30
В Куйбышевском районе Новосибирска запустят производство подсолнечного масла
Реализовать проект планируется за пять лет

Сельхозкооператив «Сибирское зерно», в сентябре 2022 года вобравший в себя крестьянско-фермерские хозяйства и общества с ограниченной ответственностью Куйбышевского и Барабинского районов, планирует запустить производство подсолнечного масла. Отжимать продукт будут из местного сырья: подсолнечника, рапса, горчицы и льна, которые выращивают на территории этих районов нынешние участники кооператива. Об этом сообщил директор Центра компетенции в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Новосибирской области Константин Терещенко.

— В декабре прошлого года «Сибирское зерно» на конкурсной основе получило грант минсельхоза для кооперативов. Полученные средства направят на создание переработки выращенного сырья. Это выгоднее для производителя, нежели продавать зерно, — рассказал председатель кооператива «Сибирское зерно» Андрей Шумеев.

Сейчас фермеры подбирают логистически доступный земельный участок, подходящий для установки оборудования и обеспеченный инженерными сетями. Константин Терещенко, который помогал авторам проекта в подготовке бизнес-плана для получения гранта, объяснил, что переработка сырья на месте поможет кооперативу получить дополнительную прибыль.

— Ее можно распределять на приобретение техники для отдельных участников кооператива или, например, купить два комбайна и сегодня одному члену кооператива помочь, завтра другому, тогда им не нужно свою технику покупать, — добавил Терещенко.

Общий размер гранта составил 33 миллиона рублей, освоить которые нужно в течение двух лет. Реализовать же бизнес-план планируется за 5 лет.

Напомним, в Новосибирской области работают производители растительного масла. В частности, компания «Армаз» помимо подсолнечного масло производит рапсовое, соевое, горчичное, льняное и кукурузное. В 2023 году растительное масло из рапса начал производить завод в Татарске. Большой завод по производству рапсового места строится под Бердском – компания ООО «Маслов».

Ранее редакция сообщала о том, что в АПК региона реализуются проекты на 58 млрд рублей, в т ом числе, строительство перерабатывающих производств. 

Фото freepi, автор: wayhomestudio

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Рубрики : Бизнес Промышленность Агропром Инвестиции

Регионы: Новосибирск

Теги : растительное масло производство инвестиции


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