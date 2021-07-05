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В правительстве РФ снова обсуждают повышение налогов

  • 05/07/2021, 17:04
Автор:
Финансы
Чтобы дополнительно собирать около 400 млрд рублей в год.

Федеральные чиновники обсуждают так называемую донастройку налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно в 2022–2024 гг. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники в правительстве РФ.  В частности, обсуждается  следующий комплекс мер:

— Более 100 млрд. рублей должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Нагрузка может повысится на те виды сырья, которые в прошлом году не подпали под повышение НДПИ, в частности на драгметаллы.

— Около 90 млрд руб. сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли.

— Еще примерно 100 млрд обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов. В нее может войти, в частности, либо улучшение администрирования, либо введение новых сборов. Речь идет прежде всего о некоторых видах алкоголя, а также о сахаросодержащих напитках.

— Около 100 млрд принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.

Более детализированные корректировки будут производиться в зависимости от того, какие поручения сформирует правительство, уточнил источник «Ведомостей». Он также не исключил, что с высокой долей вероятности будут предусмотрены определенные преференции за вклад в экономику в том или ином виде.

По расчетам Vygon Consulting, доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке российских нефтегазовых компаний варьируется от 40 до 60%, а горнорудных — одна из самых низких по отраслям и не превышает 8%. По данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, которое ссылается на публичную финансовую отчетность крупнейших компаний за 2020 г., доля налогов в финансовом результате нефтяных компаний составляет в среднем 87% («Роснефть» — 87%, «Лукойл» — 85%, «Газпром нефть» — 86%), в газовой отрасли — 66% («Газпром» — 68%, «Новатэк» — 54%), в горнорудной и металлургической отрасли — 18% («Норникель» —15%, «Мечел» — 23%, НЛМК — 19%), в отрасли добычи драгоценных металлов и алмазов – 27% («Алроса» — 38%, «Полюс золото» — 19%), в банковском секторе — 25% (Сбербанк — 23%, ВТБ — 16%); при этом доходность компаний этих отраслей несопоставима: средняя рентабельность EBITDA за 2020 г. по нефтяным компаниям — 16%, в газовой отрасли — 22%, в горнорудной и металлургической отрасли — 34%, в отрасли добычи драгоценных металлов и алмазов — 59%, в банковском секторе — 39%.

Фото: pixabay.com автор: Romi_Lado

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Рубрики : Экономика Финансы

Регионы: Россия

Теги : Правительство РФ повышение налогов налоги


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