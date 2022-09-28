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В правительстве Хакассии назначен новый куратор социального блока

  • 28/09/2022, 12:23
Назначение в правительстве Хакассии
Ранее он занимался национальной и территориальной политикой республики.

Верховный Совет Хакасии согласовал кандидатуру Михаила Побызакова, предложенную главой республики на должность заместителя, который будет курировать в региональном правительстве ряд министерств социального блока. Как сообщает пресс-служба, такое решение большинством голосов депутатский корпус принял на сессии.

По процедуре после поступления в правительство Хакасии постановления Верховного Совета о согласовании будет подготовлено распоряжение главы республики о назначении.

Михаил Побызаков, занимавший пост министра национальной и территориальной политики республики, по решению Валентина Коновалова с 22 сентября был назначен исполняющим обязанности заместителя главы Хакасии. Он сменил на этом посту Ольгу Пономареву, которая 4 августа была отправлена главой в отставку.

Согласно 79 статьи Конституции РХ, все заместители главы Хакасии, министр финансов республики, а также постоянные представители региона за его пределами назначаются на свои должности с согласия Верховного Совета Хакасии.

Михаил Побызаков в 2001 году, окончил Хакасский государственный университет имени Катанова по специальности «Юриспруденция». Позднее, получил дополнительное образование, успешно завершив курс обучения в Сибирской академии государственной службы по специальности «Финансы и кредит». Трудовую деятельность, Побызаков начал непосредственно по окончании ВУЗа, с должности юриста ОАО «Аскизавтотранс». С 2002 года, работал в качестве заместителя генерального директора по правовым вопросам. В 2003 году, приступил к работе в администрации Аскизского района, где занял должность начальника юридического отдела. Затем, замещал должности заместителя главы по социальным вопросам и первого заместителя главы Аскизского района. Далее, в 2009 году, опытный управленец избран главой Аскизского района. С 2014 по 2015 год, руководил территориальной избирательной комиссией Аскизского района, а с 2015 года, работал советником, полномочным представителем главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия. Впоследствии, 13 июня 2017 года, Побызаков назначен на должность министра национальной и территориальной политики Республики Хакасия.

 

Ранее редакция сообщала, что в Хакасии планируют построить завод за 30 млрд. рублей.

Фото с сайта правительства Хакасии

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Хакасия

Теги : Назначение в правительстве Хакассии


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