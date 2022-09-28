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В горсовете начался разбор полетов дорожного ремонта сезона 2022 года

  • 28/09/2022, 12:17
Автор:
Ремонт дорог
Ключевой проблемой стали гарантийные ремонты.

— По ремонту улицы Волочаевской у нас сдвижка сроков сдачи объекта составляет уже год. Почему до сих пор подрядчик не внесен в «черный список»? Почему с ним не расторгнут контракт? Мы видим, что он снова не укладывается в сроки, — поинтересовался на сессии горсовета у мэра Новосибирска депутат Евгений Прохоров. — Почему на выездные комиссии на объекты дорожного ремонта не приглашаются депутаты горсовета и мы узнаем о них случайно, хотя решения о совместных совещаниях принимались.

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Глава города Анатолий Локоть сообщил, что держит ситуацию с ремонтом улицы Волочаевская на контроле и уверен, что в 2022 году работы будут закончены.

— Это очень хороший урок не только для нас, но и для подрядчика. Второй сезон он работает за свой счет, не за бюджетные деньги — это серьезное обременение. Они делают свои выводы, — подчеркнул Локоть.

Напомним, проводя работы по ливневым канализациям в 2021 году, компания-подрядчик АО «Новосибирскавтодор» перекопала улицу с обеих сторон, фактически парализовав движение транспорта. Компания выступает подрядчиком по целому ряду крупных дорожных объектов региона. Например, работает на Восточном обходе, будет участвовать в ремонте ремонт дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар».

Независимый депутат Наталья Пинус обратила внимание главы города на тему гарантийного ремонта дорог. Она напомнила, что еще в апреле составила список дорог Советского района, которые находятся на гарантийном ремонте, с перечнем недоделок и отправила в мэрию Новосибирска и прокуратуру города.

— В июне пришло сообщение о том, что сделано 10% от общего количества замечаний. Мы снова отправили обращение в прокуратуру. Сейчас пришло письмо, что многие замечания вообще не будут устранены,  — констатировала она. — Куда обращаться если даже с привлечением прокуратуры сделать ничего не можем. Подозреваю, что такая ситуация не только в Советском районе Новосибирска.

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Анатолий Локоть предложил депутатам рассмотреть тему гарантийного ремонта на профильном комитете и добавил, что мэрия этим вопросом занимается с апреля.

— Мы провели мониторинг всех дорог, которые находятся на гарантии. Часть  организаций не смогли устранить замечания столь оперативно, как нам бы хотелось, однако они все-таки откликнулись на наши замечания, — пояснил он. — Однако, части компаний уже нет. Они находятся в банкротстве. Это серьезная проблема. Например, на участок на Красном проспекте мэрия вынуждена тратить бюджетные деньги. Предлагаю вам претензионно и точечно продолжать работать с профильным департаментом.

Депутат от оппозиции «Коалиция Новосибирск» Антон Картавин поинтересовался успеют ли подрядчики выполнить ремонт тротуаров на проспекте Карла Маркса.

—Я ставил задачу отремонтировать те части тротуаров, которые примыкают к учебным учреждениям. По контракту окончание работ — октябрь. Там все идет по плану. На этом объекте мы столкнулись с проблемой большого количества торговых объектов и автомобилей. Подрядчик работает по ночам. Сомнений нет, что все будет выполнено, —заявил мэр.

Напомним, ТУАД неоднократно сообщал о разрыве контрактов с недобросовестными  подрядчиками, не уложившимися в сроки ремонта. Что касается «Новосибирскавтодора», то на сегодняшний день это крупнейшая дорожная организация, работающая в регионе. Она не только сохраняет объемы работы, но и увеличивает их. Гендиректором компании ранее был Федор Николаев, депутат Заксобрания Новосибирской области, ранее председатель транспортного комитета, а теперь бюджетного.

 

Ситуация со срывом срока работа по БКАД на улице Волочаевской в прошлом году активно обсуждалась в мэрии и правительстве региона. В мае эксперты предупреждали, что риски повторения ситуации 2021 года в этом сезоне очень велики.

Иллюстрация — скрин с видео из группы мэра Новосибирска ВКонтакте

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Рубрики : Власть Город

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Теги : Ремонт дорог подрядчик сорвал контракт Новосибирск


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