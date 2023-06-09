В преддверии Дня России губернатор Андрей Травников вручил награды и премии Новосибирской области

Во время торжественного собрания 9 июня губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравили новосибирцев с праздником и вручили награды за вклад в развитие региона и страны.

Госпремии удостоен коллектив НГМУ за разработку и внедрение на территории нашего региона современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения злокачественных опухолей крови с использованием таргетных препаратов. И за внедрение в реальную клиническую практику реабилитационных программ для пациентов, получивших химиолучевую терапию.

Созданная коллективом гематологов система лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий не имеет аналогов на территории Сибирского федерального округа и вносит значительный вклад в развитие отечественного здравоохранения.

За значительный вклад в реализацию нацпроекта «Культура», сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия Сибири и Новосибирской области госпремию получил коллектив Новосибирской Государственной областной научной библиотеки. А за разработку и внедрение в производство в период 2011-2021 гг. серии систем и устройств силовой интеллектуальной электроники для аэрокосмической отрасли и интеллектуальной энергетики госпремии Новосибирской области присуждена коллективу НГТУ.

Системы и устройства силовой электроники для аэрокосмической отрасли и интеллектуальной энергетики, разработанные в НГТУ, предназначены для решения задач энерго- и ресурсосбережения, а также для повышения оборонной и экономической безопасности нашего государства.

Госпремии Новосибирской области получили коллективы Института прикладной физики — за создание и освоение производства оборудования для защиты особо важных объектов; и Центра адаптивной физической культуры и спорта региона – за вклад в развитие адаптивного спорта в Новосибирской области, подготовку паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов.

Также Андрей Травников и Андрей Шимкив вручили знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» и Почётные грамоты Новосибирской области.