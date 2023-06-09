Прокуратура Подмосковья намерена проверить компанию Марс

Прокуратура Подмосковья проведет проверку на предмет финансирования украинской армии и соответствия уплаченных налогов американской компании Mars. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время прокуратуре Московской области поручено провести проверку о противоправной деятельности ООО «Марс», в частности проверить компанию на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну России налоговым отчислениям», — сказал собеседник агентства.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку компании Mars. Он заявил, что фирма зарабатывает в России миллиарды, спонсирует Украину и, возможно, ВСУ, прикрываясь гуманитарными целями.

Официальным комментарием прокуратуры ТАСС пока не располагает, пишет интернет-издание.

Mars — семейная американская компания, производитель пищевых продуктов длительного хранения, наиболее известная по шоколадным батончикам, также производит корма для домашних животных, жевательную резинку, напитки, еду быстрого приготовления, консервированные соусы. Работает в 80-ти странах, объем продаж — более 35 миллиардов долларов, говорится на сайте компании. На российском рынке работает с 1991 года. Основные торговые марки — Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben’s. В марте 2022 компания Mars на официальном сайте сообщила, что приостанавливает инвестиции и рекламные кампании в России (сообщение размещено до сих пор). В начале мая компания разместила пресс-релиз о дополнительном выделении 13,5 млн долларов на помощь людям и их питомцам на местах в Украине. А также о том, что «продолжает чтить полный набор обязательств, которые сделала в прошлом году, чтобы ограничить свой бизнес в России».

В Новосибирской области фабрика «Марс» работает с 2002 года, занимается производством кормов для домашних животных. Компания является резидентом промышленно-логистического парка. В конце 2022 года на пресс-конференции заместитель губернатора области Сергей Семка сообщал , что «Марс» планирует расширять производство в регионе. В 2019 году компания четверть всей продукции для домашних животных, которые компания выпускала в России, производило новосибирское предприятие. На тот момент в компании заявляли о планируемых инвестициях в 400 млн рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске до сих пор не решен вопрос со строительством завода компании «Нестле», которая также планировала производить корма.