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В приоритете партии — помощь новосибирцам в решении острых проблем

  • 21/04/2025, 16:35
Автор: Оксана Мочалова
В приоритете партии — помощь новосибирцам в решении острых проблем
Новосибирское региональное отделение ЛДПР выясняет причины задержки выплаты и соцподдержки семье участника СВО

Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетом в работе ЛДПР. Еще в начале спецоперации, в 2022 году, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к коллегам из других партий и призвал их объединиться в сложное для России время для решения задач СВО.

Фракция ЛДПР регулярно вносит в Госдуму законопроекты, которые направлены на защиту прав военнослужащих и их семей. Партийцы со всей страны собирают гуманитарные грузы, а многие и лично доставляют их «за ленточку».

Координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР Никита Столповский рассказывает, что к ним поступает много вопросов от военнослужащих и членов их семей: они просят помочь с выплатами, получением реабилитации, а также с формированием гуманитарных грузов, в состав которых входят обмундирование, технические средства и т.д. Партийцы сами регулярно собирают и отправляют бойцам гуманитарные грузы, а среди военнослужащих и мобилизованных граждан — немало членов партии.

Нередко возникают и острые вопросы, которые новосибирцы не могут решить самостоятельно. В ЛДПР постоянно проходят приемы граждан: жители обращаются с разными проблемами, в том числе и по линии СВО.

Так, в начале апреля в Новосибирской области прием граждан вместе с Никитой Столповским проводил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Со своей проблемой к депутату обратилась жительница Искитимского района Джамиля С., мама участника СВО, пропавшего без вести. Женщина оказалась в сложной жизненной ситуации, оставшись с внуком одна.

Она рассказала, что семье не начисляют выплату, которая полагается по указу президента. Кроме того, никак не решается вопрос с опекунскими перечислениями.

Андрей Луговой внес предложение в фонд ЛДПР «Плечом к плечу» — помочь семье бойца. Джамиле и ее внуку оказана единовременная материальная помощь, соразмерная социальной выплате, положенной по закону.

— Благодаря оперативной реакции депутата Андрея Лугового и фонда «Плечом к плечу» удалось помочь семье в трудной ситуации. Официальные запросы, которые касаются правомерности задержки выплат, уже направлены в соответствующие инстанции, продолжаем держать этот вопрос на контроле, — отметил Никита Столповский.

Также он пояснил, что в реготделение партии новосибирцы могут обратиться с острыми вопросами, не связанными со спецоперацией. Квалифицированные специалисты, юристы помогут разобраться в сложных ситуациях, подготовить необходимые документы и будут отслеживать рассмотрение вопросов граждан в органах власти.

Фото предоставлено Новосибирским региональным отделением ЛДПР. Автор фото: Арина Кригер

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Никита Столповский ЛДПР власть


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