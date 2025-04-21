Чаще всего в Новосибирской области пропадают молодые мужчины

В России чаще всего пропадают мужчины от 25 до 45 лет. Наибольшее число случаев приходится на возраст 40 лет. Об этом рассказал Григорий Сергеев, глава отряда «ЛизаАлерт», в интервью ТАСС.

— Мы всю жизнь думали, что ищем детей и пожилых. Когда мы начали детально собирать свою статистику, мы увидели, что из года в год самая большая категория людей, которые теряются, и частая категория людей, которые не возвращаются домой, — это мужчины, — сказал Сергеев.

Мужчины в этом возрасте часто умирают из-за «молодеющих инсультов» и других серьезных заболеваний. По словам Сергеева, когда человек плохо себя чувствует, его часто отправляют домой вместо того, чтобы вызвать врача. Но для спасения жизни важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Алина Нольде, руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» в Новосибирской области, сообщила, что ситуация в регионе соответствует общероссийской статистике. Как уточнила эксперт в интервью с Om1 Новосибирск, социальные портреты пропавших людей могут быть самыми разными, так как люди пропадают по разным причинам.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области участились случаи пропажи людей. Летом 2024 количество пропавших увеличивается в разы.