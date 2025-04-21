Курс доллара в России опускался ниже 80 рублей

Утром 21 апреля внебиржевой курс доллара в России упал ниже 80 рублей: до 79,94 рубля. Это минимальный показатель с 19 июня 2024 года. На момент публикации материала американская валюта торговалась по цене 81,14 рублей за доллар.

Банки Новосибирска покупают американскую валюту по цене от 74 рублей до 83 рублей. Продать доллар новосибирцам банки готовы по цене от 82,50 до 92.50 рубля.

Ажиотажный спрос на иностранную валюту в банках Новосибирска по-прежнему не наблюдается. По словам сотрудников банков, опрошенных Infopro54, заказы на покупку валюты идут, но они сезонные, связанные с приближением периода отпусков. Прикладывать средства с депозитов в валюту новосибирцы не спешат.

Напомним, новосибирские эксперты еще в марте прогнозировали падение доллара до 80 рублей.

По прогнозу Минэкономразвития РФ, который озвучен 21 апреля, среднегодовой курс доллара снижен с 96,5 до 94,3 рубля, а на конец года ведомство прогнозирует его на также уровне 98,7 рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что рост интереса к золоту связан с дискредитацией доллара.