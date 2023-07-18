После ЧП автомобили могут двигаться по Крымскому мосту в реверсивном режиме

Автотранспорт проезжает по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь, уточнили в цифровом издании «Краснодарские известия».

По словам зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, на мосту провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений. Она подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение.

Кроме того, на поврежденных пролетах по временной схеме установлено искусственное освещение, после ремонта оно будет полностью восстановлено.

По данным информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, с обеих сторон моста не зафиксировано никаких затруднений в проезде к досмотровым пунктам.

Ранее редакция сообщала, что следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после происшествия на Крымском мосту.