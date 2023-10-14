Спрос и предложение строительных услуг выросли на треть в Новосибирске

Лето-2023 показало динамичный рост сегмента строительства в Новосибирске: по данным Авито Услуг, с июня по август 2023 года спрос на строительные работ вырос сразу на треть (+42%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следствие, выросла активность в сегменте перевозок строительных материалов — +112% год к году.

— Сегодня доля предложений по перевозке стройматериалов в Новосибирске составляет порядка 18% от всех предложений услуг в категории «Грузоперевозки»: то есть каждый 5-й исполнитель перевозит именно стройматериалы. О растущей привлекательности сегмента для бизнеса говорит и динамика числа предложений: количество объявлений от частных перевозчиков и транспортных компаний за год выросло на рекордные 23%, — отмечает пресс-служба компании.

Сегмент перевозки строительных материалов растет по всей России. Среди наиболее динамично растущих регионов: Новосибирск (+31% спрос, +35% предложение), Красноярск (+53% спрос, +42% предложение), Омск (+66% спрос, +34% предложение), Иркутск (+59% спрос, +59% предложение)

Услуги пользуются популярностью на фоне активного роста строительного рынка. Так, растущий спрос на услуги в сфере строительства зафиксирован в Сибири зафиксирован в Новосибирске (+35%), Иркутске (+40%), Красноярске (+26%) и Омске (+36%).

Ранее редакция рассказывала о том, что подрядчики в Новосибирске не успели завершить контракты по благоустройству, строительству дорог и социального жилья.