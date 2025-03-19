В работе сервисов «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» утром 19 марта произошёл сбой. По данным детекторов «Сбой.рф» и Downdetector , за час к 4:00 по Москве на работу соцсети поступило более 35 тыс. жалоб.

Наибольшее количество жалоб было зафиксировано из Москвы (22%), Санкт-Петербурга (11%) и Новосибирской области (14%).

При попытке зайти на сайт появлялось сообщение о том, что сервис временно недоступен. Мобильное приложение «ВКонтакте» также не функционировало. В него можно было зайти, но никакие действия внутри были недоступны. Некоторые пользователи отмечали, что мобильная версия социальной сети не открывается, а вместо ленты новостей появляется белый экран.

На момент публикации материала сеть «ВКонтакте» работала.

В декабре 2021 года социальная сеть «ВКонтакте» впервые в своей истории превзошла YouTube по охвату аудитории в России. Это подтверждали данные исследовательской компании Mediascope. Месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей составил почти 92 миллиона человек, в то время как у YouTube — 89,6 миллиона.

Ранее редакция сообщала о том, что с массовым сбоем в работе интернета столкнулись жители Новосибирской области. Причина массового сбоя пока не озвучивается.