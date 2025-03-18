Стали известны даты репетиций парада Победы в Новосибирске

Подготовка к празднованию 80-летия со Дня Победы начнется задолго до 9 мая. Уже в апреле город украсят информационные стенды с историческими сводками, а также портретами героев Великой Отечественной войны. Об этом на оперативном совещании в мэрии города рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова.

Акция «Георгиевская ленточка» стартует 26 апреля. Начиная с этого дня и по 9 мая включительно в парка и свекрах города волонтеры, курсанты и студенты будут раздавать этот символ Победы.

Помимо этого, на площади Ленина со 2 по 8 мая каждый день в 12:00 и 18:00 будут транслироваться сводки советского Информбюро голосом Юрия Левитана.

Репетиции парада запланированы на 4 мая в 10:00 и 7 мая в 20:00. Сам Парад начнется 9 мая в 10-00. На 10-45 предварительно запланирован старт шествия Бессмертного полка, возглавит который национальная колонна духового оркестра Новосибирска. Колонна пройдет до Дома офицеров.

На протяжение всего дня 9 мая на территории парков будут работать интерактивные локации и фотозоны. А с 21:45 до 21:55 на площади Ленина впервые пройдет светомузыкальное шоу.

Ранее редакция сообщала о том, что перед празднованием Дня Победы наружная реклама пропадет с центральных улиц Новосибирска. На ее месте появятся баннеры с историческими фактами и фотографиями в честь Дня Победы.