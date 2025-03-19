Копия Годеновского Креста появилась в Новосибирске

По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в Троице-Владимирском соборе состоялось торжественное освящение копии чудотворного Годеновского Креста. С этого дня святыня будет постоянно находиться в Новосибирской епархии.

В Переславском Свято-Никольском монастыре, где хранится оригинал Годеновского Креста, была создана его точная копия. В 2023 году эта копия сопровождала Всероссийский крестный ход.

Когда Крест прибыл в Вознесенский кафедральный собор Новосибирска, там собралось множество людей. Один из участников молебна решил заказать копию Годеновского Креста в память об ушедшем сыне Данииле. По благословению митрополита Никодима, изготовленный Крест был передан в Троице-Владимирский собор.

— Явление Креста произошло почти 600 лет назад, в 1423 году. После 1917 года Крест пытались распилить пилами и изрубить топорами, но он оставался невредим, — рассказали в Новосибирской митрополии.

Годеновский Крест — одна из самых значимых святынь в России. Он расположен в селе Годеново, в Ростовском районе Ярославской области, всего в 200 километрах от Москвы. Каждый год сюда приезжают тысячи паломников из разных уголков нашей страны и даже из-за границы.

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